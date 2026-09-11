Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp

Ngày 11/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu. Qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Pháp, đồng thời luôn gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Ngày nay, cộng đồng có trên 300.000 người với nhiều hội đoàn cùng một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, sinh viên, thanh niên. Đây là một nguồn lực rất quý báu của cộng đồng và cũng là tiềm năng rất lớn để đóng góp cho đất nước.

Trong thời gian qua, bà con đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đóng góp cho công tác nhân đạo, giáo dục, văn hóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đồng thời tích cực làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Pháp.

Đại diện Hội Người Việt Nam tại Pháp bày tỏ niềm vinh dự và lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Đây là dịp để bà con chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và cùng suy nghĩ về việc làm thế nào để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực hơn cho đất nước, đồng thời xây dựng một cộng đồng đoàn kết, hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt bà con kiều bào.

Theo bà con, điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành. Đặc biệt đồng tình với tinh thần của Nghị quyết: người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Bà Trần Ngọc Thảo, đại diện kiều bào tại Pháp mong muốn tiếp tục phối hợp, nhất là trong việc gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam và kết nối các thế hệ.

Để làm tốt hơn vai trò này, kiều bào tại Pháp mong muốn Nhà nước nghiên cứu một cơ chế hỗ trợ phù hợp, minh bạch và ổn định cho các tổ chức cộng đồng có hoạt động thiết thực, qua đó giúp Hội phát triển lâu dài và đóng góp hiệu quả hơn cho cộng đồng cũng như quan hệ Việt Nam - Pháp.

“Người Việt Nam tại Pháp có thể khác nhau về thế hệ và hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương, ý thức về nguồn cội và mong muốn đóng góp cho đất nước. Chúng tôi mong muốn đồng hành lâu dài với đất nước bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và sức trẻ, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW”, bà Thảo nói.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Pháp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là thời điểm từ khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thông báo với bà con những kết quả trong các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống Macron, Thủ tướng Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược chung, trao đổi các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực trọng điểm mà hai bên cùng quan tâm như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề nghị chính quyền Pháp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, đóng góp đời sống cho kinh tế, xã hội, văn hóa Pháp, thúc đẩy giao lưu nhân dân; qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, sự tin cậy và gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tự hào khi chứng kiến cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ngày nay tiếp nối truyền thống hào hùng, luôn nỗ lực vươn lên và ngày càng thành đạt, hội nhập sâu rộng, củng cố vị thế và uy tín; cũng đã có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, xã hội ở sở tại; đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt, tích cực của các hội đoàn, nhất là Hội người Việt Nam tại Pháp, trong thời gian qua, có nhiều đóng góp tích cực trong đoàn kết, gắn bó cộng đồng, trong quảng bá văn hóa Việt Nam, duy trì việc dạy, học tiếng Việt cho thế hệ trẻ và đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, vừa qua, nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ bà con duy trì, phát huy bản sắc dân tộc; tạo điều kiện để người Việt Nam nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương.

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được bà con nắm rõ tinh thần cốt lõi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất mong trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp sẽ hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết 23; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển; xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc; đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước trong thời gian tới.

“Nhất là các trí thức, các chuyên gia, các doanh nhân người Việt Nam tại Pháp tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và đầu tư phát triển. Đặc biệt, tôi cũng muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ, kiều bào trẻ tại Pháp rằng: các cháu dù sinh ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài, dù có quốc tịch nước khác thì vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Các cháu chính là tương lai của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và đồng thời cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi mong các cháu dù ở đâu hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành. Các cháu hãy cố gắng giữ gìn tiếng Việt, bởi đó là sợi dây gắn kết bền chặt với gia đình, cội nguồn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Bác Hồ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn nỗ lực, luôn gắn bó, đoàn kết và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để bà con cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có cuộc sống ngày càng ổn định và tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, các nghị quyết của Đảng, của Nhà nước về công tác đối ngoại; trong đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu để đề xuất các giải pháp thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ quán cũng cần tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng và tích cực khuyến khích bà con, nhất là thế hệ trẻ chung tay để góp sức vào công cuộc phát triển của đất nước.

Việt Cương-Anh Tuấn (VOV-Paris)