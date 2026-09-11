Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.

Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp là trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới, nơi hội tụ của những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được xác định ưu tiên hàng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp

Tập trung vào các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động Chương trình điện hạt nhân quốc gia với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, Ủy ban đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác chuyển giao công nghệ cần thúc đẩy để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp; hợp tác sâu hơn để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa công nghệ lõi trong chương trình vệ tinh quan sát trái đất thế hệ mới của Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, để bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris - Saclay và tham quan Phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thales cho biết, là tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc tế với hơn 85.000 nhân viên hoạt động tại 65 quốc gia, tập đoàn đang đầu tư cung cấp thiết bị điện tử hàng không, chế tạo các hệ thống vệ tinh viễn thông; an ninh mạng và công nghệ số, tập trung vào bảo mật dữ liệu, quản lý danh tính số và bảo vệ an ninh mạng cho các tổ chức chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994, trong các lĩnh vực quản lý bay hàng không, viễn thông và an ninh mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ Thales

Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm là phần cứng và linh kiện tiên tiến; công nghệ lượng tử; trí tuệ nhân tạo; phát triển phần mềm thông minh hỗ trợ con người ra quyết định trong các tình huống khủng hoảng, các hệ thống tự vận hành an toàn…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết, trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gtel Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh mạng tại Việt Nam.

Việt Cường-Anh Tuấn/VOV