Toàn cảnh 7 cây cầu vượt sông Hồng được Hà Nội khởi công trong năm 2025

Dự kiến cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu sẽ hoàn thành trong quý I/2028. Khi tuyến Vành đai 3,5 cùng cầu Ngọc Hồi hoàn thiện, giao thông giữa Hà Nội và Hưng Yên sẽ được kết nối trực tiếp, đồng bộ với hệ thống các đường hướng tâm của thành phố. Nhờ đó, nhiều phương tiện từ phía Bắc, Tây - Bắc đi về hướng Đông - Nam sẽ không còn phải đi qua trung tâm, giúp phân luồng hiệu quả và giảm áp lực lên các tuyến đường hiện hữu như Vành đai 3, đường Giải Phóng hay đường 70.