Cận cảnh công trường thi công cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng

Theo thiết kế, cầu Hồng Hà có mặt cắt ngang rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới. Ngoài ra, mỗi bên cầu còn được bố trí một làn riêng dành cho xe máy và xe thô sơ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với đặc thù đi lại của khu vực ven đô. Thiết kế này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trong tương lai, đồng thời tạo sự thông suốt cho trục giao thông xuyên vùng.