Toàn cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở rộng 4 làn xe nối Hà Nội - Hưng Yên

“Từ trước đến nay, việc đi lại giữa hai bên sông còn phụ thuộc nhiều vào các cầu xa. Khi cầu Mễ Sở hoàn thành, việc giao thương, đi lại của người dân chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”, ông Nguyễn Văn Lâm, người dân xã Mễ Sở cho biết.