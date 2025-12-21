Toàn cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở rộng 4 làn xe nối Hà Nội - Hưng Yên

Cầu Mễ Sở là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, được kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận. Công trình có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, bao gồm cầu và hệ thống đường dẫn dài gần 14 km, giữ vai trò kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Trong tổng thể dự án Vành đai 4, cầu Mễ Sở là một trong ba cây cầu lớn vượt sông Hồng, cùng với cầu Hồng Hà và cầu Hoài Thượng. Đây là những công trình then chốt, giúp hoàn chỉnh trục giao thông vành đai chiến lược, mở rộng không gian phát triển cho khu vực vùng Thủ đô.
Theo quy hoạch, cầu Mễ Sở có chiều dài khoảng 2,024 km, vượt qua đê Hữu Hồng, sông Hồng và đê Tả Hồng. Điểm đầu của cầu nằm trên địa bàn xã Hồng Vân (Hà Nội), điểm cuối thuộc xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên), kết nối trực tiếp hai bờ sông Hồng - khu vực có vai trò quan trọng về giao thông và kinh tế.
Về thiết kế, cầu Mễ Sở có mặt cắt ngang rộng 24,5 m, bố trí 4 làn xe cơ giới, đồng thời dành mỗi bên một làn cho xe máy và phương tiện thô sơ. Thiết kế này nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông lớn trong tương lai, bảo đảm an toàn và khả năng khai thác lâu dài của tuyến đường.
Cầu được xây dựng theo kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm các nhịp đúc hẫng vượt sông Hồng và vượt đê, trong đó nhịp chính vượt sông có khẩu độ lớn, cùng hệ thống nhịp dẫn dạng Super T.
Theo ghi nhận trong những ngày giữa tháng 12/2025, không khí thi công tại công trường cầu Mễ Sở diễn ra khẩn trương. Nhiều loại máy móc chuyên dụng, sà lan, tàu thi công cùng vật liệu xây dựng đã được tập kết đầy đủ để phục vụ các hạng mục quan trọng.
Tại khu vực bờ sông Hồng thuộc xã Mễ Sở (Hưng Yên), công trường thi công nhộn nhịp với hàng chục công nhân đang gia công lồng thép, chuẩn bị cho việc thi công cọc khoan nhồi - phần móng quyết định độ bền và an toàn của cây cầu. Các mũi thi công được tổ chức khoa học, bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật
“Từ trước đến nay, việc đi lại giữa hai bên sông còn phụ thuộc nhiều vào các cầu xa. Khi cầu Mễ Sở hoàn thành, việc giao thương, đi lại của người dân chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”, ông Nguyễn Văn Lâm, người dân xã Mễ Sở cho biết.
Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp hạn chế giao thông đường thủy trên sông Hồng tại khu vực xây dựng cầu, đồng thời điều tiết luồng tuyến để tránh ảnh hưởng đến tàu thuyền qua lại.
Dự kiến, cầu Mễ Sở sẽ hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.
Cùng với các cây cầu như Mễ Sở và Hồng Hà, hệ thống cầu vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 4 sẽ tăng cường kết nối liên vùng, giảm tải cho các cầu hiện hữu, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược của khu vực.
Về kinh tế - xã hội, các công trình này mở ra cơ hội phát triển khu công nghiệp, đô thị mới, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, việc xây dựng các cầu vượt sông Hồng còn có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện quy hoạch mở rộng Thủ đô, tạo điều kiện giãn dân và định hình Hà Nộitheo hướng đô thị hiện đại, phát triển bền vững.
