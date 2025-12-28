Cận cảnh công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo 6 làn xe bắc qua sông Hồng

Trên sông Hồng có 9 cây cầu đang khai thác gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1, 2), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên và Việt Trì - Ba Vì. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ xây thêm 9 cầu mới, trong đó có Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở (Vành đai 4), Thăng Long mới (Vành đai 3), Thượng Cát, Ngọc Hồi (Vành đai 3,5) và Phú Xuyên. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 3 cầu, gồm Tứ Liên, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo.