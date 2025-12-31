Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến triển khai đầu tư hầm đường bộ 2 tầng vượt sông Hồng khu vực phía Bắc vào năm 2026. Đây là công trình giao thông quy mô lớn, nhằm giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu và tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực phía Bắc Thủ đô.
Hầm đường bộ qua sông Hồng khu vực phía Bắc có điểm đầu tại đường Park Street, khu đô thị Ciputra, thuộc phường Phú Thượng và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thanh.
Tuyến hầm được định hướng hình thành trục giao thông mới, kết nối trực tiếp khu vực phía Tây Bắc với phía Đông Bắc Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của thành phố.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, trong đó đoạn hầm vượt sông dài khoảng 3,5 km. Công trình được thiết kế gồm 2 ống hầm song song, mỗi ống có đường kính 15,2 m, bố trí 2 tầng lưu thông.
Quy mô mặt cắt toàn tuyến khoảng 40 m, đáp ứng nhu cầu tổ chức giao thông với lưu lượng lớn và phù hợp định hướng phát triển lâu dài.
Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 21.930 tỷ đồng, đây là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn của Hà Nội trong giai đoạn tới.
Về vị trí, hầm đường bộ được bố trí giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân. Đây là khu vực đang chịu áp lực lớn về lưu lượng phương tiện qua sông Hồng mỗi ngày.
Việc bổ sung thêm hầm vượt sông được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các cây cầu hiện hữu, đồng thời tạo thêm phương án lưu thông cho khu vực phía Bắc Thủ đô.
Tại phía Tây, tuyến đường kết nối với hầm và khu vực cửa hầm đi qua địa bàn phường Phú Thượng.
Ở phía Đông, đoạn tuyến đi qua xã Vĩnh Thanh, nơi dự án chủ yếu đi qua quỹ đất nông nghiệp. Điều kiện mặt bằng tại khu vực này được đánh giá thuận lợi, tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng các hạng mục công trình và kết nối với Quốc lộ 5 theo quy hoạch.
Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, hầm đường bộ 2 tầng vượt sông Hồng sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Bắc, giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và từng bước hoàn chỉnh quy hoạch chung của Hà Nội.
Ngoài dự án trên, Hà Nội còn dự kiến xây dựng hầm vượt sông Hồng thứ hai được xây dựng ở đoạn tuyến phía Nam, có điểm đầu tại đường Lĩnh Nam giao với Nguyễn Khoái, điểm cuối tại đường Lý Thánh Tông giao với đường Giáp Hải (xã Bát Tràng), tổng mức đầu tư khoảng 24.604 tỷ đồng. Hai hầm đường bộ qua sông Hồng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho việc phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, bền vững trong thời gian tới.
Bình luận