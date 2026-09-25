Tình trạng sức khỏe 2 nạn nhân trong vụ án mạng ở TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 25/9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), tình hình sức khoẻ 2 nạn nhân trong vụ án mạng ở Củ Chi đã qua cơn nguy kịch.

Hai nạn nhân bị thương là ông T.T.N (61 tuổi, bố vợ của nghi phạm) và anh H.H.T (18 tuổi, cháu của nghi phạm). Kết quả thăm khám, chụp X-quang ghi nhận cả hai bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Riêng anh T. có vết thương thấu ngực phải nặng, kèm nhiều vết thương vùng mặt và đầu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng xử trí các tổn thương, đồng thời chuyển người bệnh đến phòng mổ để mở ngực cấp cứu, thám sát và kiểm soát nguồn chảy máu.

Hai nạn nhân trong vụ thảm án ở Củ Chi đang được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á. (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Hiện sức khỏe ông N. đã ổn định, các vết thương được kiểm soát, tuy nhiên người bệnh vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý sau sự việc. Anh T. hiện qua cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát.

Trước đó, vào chiều ngày 24/9, người dân nghe thấy tiếng truy hô phát ra tại một khu nhà trọ ở đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng tới hiện trường, phát hiện một người đã tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 3 người khác bị thương được khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng một nạn nhân sau đó không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sống chung với gia đình vợ tại phòng trọ ở đường Hồ Văn Tắng. Thời gian gần đây, do vợ chồng mâu thuẫn nên nghi phạm chuyển đi nơi khác sinh sống.

Đầu giờ chiều 24/9, nghi phạm quay về chỗ trọ tìm vợ thì tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Nghi phạm dùng hung khí tấn công 4 nạn nhân. Trong đó, vợ và chị vợ của nghi phạm đã tử vong. Cha vợ và người cháu (con của người chị vợ) bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.