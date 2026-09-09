Tin xe 9/9: Ferrari Purosangue lần đầu lăn bánh tại Việt Nam

(VTC News) -

Ferrari Purosangue lần đầu lăn bánh tại Việt Nam

Đây là mẫu SUV hiệu năng cao có giá khởi điểm khoảng 40 tỷ đồng tại Việt Nam, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa.

Ferrari Purosangue sở hữu cấu hình 4 chỗ ngồi độc lập, hướng tới sự kết hợp giữa đặc tính vận hành thể thao và khả năng sử dụng hàng ngày. Hàng ghế sau được thiết kế với không gian tương đối rộng, trong khi cửa sau sử dụng cơ cấu mở ngược.

Đây là lần đầu Ferrari áp dụng kiểu cửa này trên một mẫu xe của hãng, đồng thời hỗ trợ việc ra vào hàng ghế thứ hai thuận tiện hơn.

Điểm đáng chú ý nhất của Purosangue nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6,5 lít, cho công suất tối đa 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 715 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và đạt tốc độ tối đa trên 310 km/h.

Trong bối cảnh nhiều SUV hiệu năng cao chuyển sang động cơ tăng áp hoặc hệ truyền động hybrid, Purosangue vẫn duy trì cấu hình V12 hút khí tự nhiên.

Cùng với thiết kế 4 chỗ và cửa sau mở ngược, mẫu xe được Ferrari phát triển theo hướng dung hòa giữa hiệu năng đặc trưng và tính thực dụng.

Mitsubishi Triton có thể nhận diện mạo mới và động cơ diesel nâng cấp

Mitsubishi Triton đang nằm trong kế hoạch nâng cấp giữa vòng đời nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải. Sau khi giới thiệu Pajero thế hệ mới, Mitsubishi cũng hé lộ định hướng phát triển tiếp theo cho Triton.

Do cùng sử dụng nền tảng khung gầm dạng thang, phiên bản facelift của mẫu bán tải này có thể chia sẻ một số điểm chung về thiết kế và công nghệ với dòng SUV mới.

Thế hệ Triton thứ sáu ra mắt năm 2023 và bản nâng cấp được dự kiến xuất hiện sau năm 2028. Các thay đổi ngoại thất tập trung chủ yếu ở phần đầu xe, trong khi kiểu dáng thân xe và khung kính có thể được giữ lại.

Hình ảnh phác họa cho thấy cụm đèn LED định vị có tạo hình chữ T, lưới tản nhiệt Dynamic Shield được làm mới và loại bỏ các chi tiết mạ chrome truyền thống. Phía sau xe có thể chỉ thay đổi đồ họa đèn LED và tinh chỉnh cửa thùng.

Khoang lái dự kiến được nâng cấp với màn hình trung tâm lớn hơn loại 9 inch hiện tại, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Mitsubishi cũng có kế hoạch đa dạng hóa các biến thể Triton, trong đó phiên bản hiệu năng cao mang thương hiệu Ralliart đang được nghiên cứu.

Về kỹ thuật, Triton dùng động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp 2,4L. Pajero mới cũng sử dụng động cơ cùng dung tích nhưng được trang bị bộ tăng áp biến thiên hình học dải rộng, mở ra khả năng một số công nghệ này có thể được áp dụng cho Triton facelift.

Mẫu xe cũng có thể tiếp tục dùng hệ dẫn động Super Select 4WD II, đồng thời được tinh chỉnh hệ thống treo và thay phanh tang trống phía sau bằng phanh đĩa.

Audi hồi sinh A2 e-tron với tầm hoạt động tới 645 km

Sau khoảng 25 năm kể từ khi A2 nguyên bản dừng sản xuất, Audi A2 e-tron đưa tên gọi này trở lại dưới dạng một mẫu xe điện cỡ nhỏ. Xe được phát triển theo hướng ưu tiên hiệu suất năng lượng và khả năng sử dụng hàng ngày, đồng thời thay đổi đáng kể về kiểu dáng khi mang dáng dấp SUV đô thị thay vì MPV cỡ nhỏ như thế hệ trước.

Audi cho biết A2 e-tron có mức tiêu thụ điện 12,8 kWh/100 km trong điều kiện lý tưởng và hệ số cản không khí 0,24 Cd. Để cải thiện hiệu quả khí động học, xe sử dụng gầm kín, hốc gió chủ động phía trước cùng bộ mâm được tối ưu. Một chi tiết khác biệt là tay nắm cửa dạng cánh đặt ở chân trụ cửa, kết hợp cảm biến và mô-tơ điện để mở cửa.

A2 e-tron có chiều dài cơ sở 2.770 mm, khoang hành lý 396 lít, bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình trung tâm cong 12,8 inch. Xe còn có hai đế sạc không dây Qi 2.2 công suất 25 W và hệ thống Fidlock cố định phụ kiện bằng nam châm kết hợp khóa cơ học.

Mẫu xe được cung cấp các tùy chọn pin 52 kWh, 61 kWh và 84 kWh. Bản pin 84 kWh công suất 228 mã lực có thể đi tối đa 645 km theo chuẩn WLTP, trong khi phiên bản hiệu suất cao đạt 322 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây.

Các bản pin 84 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 183 kW, sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 29 phút. Tại Anh, Audi A2 e-tron có giá khởi điểm khoảng 32.000 bảng, tương đương 1,127 tỷ đồng.