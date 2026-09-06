Tin xe 6/9: Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam, Pajero có bản Rally

(VTC News) -

Lamborghini Temerario đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Mẫu siêu xe hybrid này được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ hình ảnh khi vừa được đưa ra khỏi container vận chuyển.

Đáng chú ý, chiếc xe được hé lộ có thể trở thành phần quà dành cho một khách hàng mua căn hộ thuộc dự án bất động sản của doanh nghiệp do ông sở hữu. Hiện chưa có thông tin xác nhận xe được nhập khẩu thông qua nhà phân phối chính hãng hay một đơn vị kinh doanh tư nhân.

Temerario hiện được Lamborghini và nhà phân phối tại Việt Nam công bố giá khởi điểm 19,5998 tỷ đồng, chưa bao gồm trang bị tùy chọn và chi phí đăng ký. Với khả năng cá nhân hóa cao thông qua chương trình Ad Personam, giá thực tế có thể tăng đáng kể tùy cấu hình.

Ra mắt toàn cầu vào tháng 8/2024 để thay thế Huracan, Lamborghini Temerario chuyển từ động cơ V10 hút khí tự nhiên sang hệ truyền động plug-in hybrid.

Xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 907 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa 343 km/h. Động cơ đốt trong có thể đạt vòng tua tối đa 10.000 vòng/phút.

Temerario còn có khung nhôm mới với độ cứng xoắn tăng hơn 20% so với Huracan, lực ép phía sau tăng 103% so với Huracan EVO. Khoang lái rộng hơn, đồng thời bổ sung màn hình riêng cho hành khách và hệ thống Lamborghini Vision Unit gồm Telemetry 2.0, Memories Recorder và Dashcam.

Mitsubishi Pajero Rally Concept gây chú ý

Tại sự kiện ra mắt Mitsubishi Pajero thế hệ mới ở Nhật Bản, hãng bất ngờ trưng bày Mitsubishi Pajero Rally Concept, mẫu SUV mang phong cách off-road và lấy cảm hứng từ các xe đua Ralliart.

Sự xuất hiện của bản concept làm dấy lên khả năng một biến thể hiệu suất cao dành cho Pajero có thể được phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, Mitsubishi xác nhận hiện chưa có kế hoạch cụ thể để đưa một phiên bản Ralliart vào sản xuất thương mại.

Pajero Rally Concept sử dụng bộ tem Ralliart với các chi tiết màu đỏ, mâm hợp kim nhôm Work Crag T-Grabic MC 18 inch cùng lốp địa hình Yokohama Geolandar X-AT.

Ngoại thất được bổ sung ốp cua lốp mở rộng, ốp cột C thiết kế riêng, tấm bảo vệ gầm màu đỏ, lưới tản nhiệt gắn logo Ralliart và ống thở. Phần lớn những trang bị này nằm trong danh mục phụ kiện Mitsubishi cung cấp cho Pajero.

Mitsubishi cho biết Pajero Rally Concept hiện chủ yếu phục vụ mục đích quảng bá hình ảnh và hỗ trợ các hoạt động đường đua. Dù chưa có dự án Ralliart cụ thể, hãng vẫn nhấn mạnh di sản đua xe tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển sản phẩm.

Pajero từng giành 12 chiến thắng tại Dakar Rally, trong khi kinh nghiệm tích lũy từ xe đua được Mitsubishi cho biết sẽ tiếp tục ứng dụng trên các mẫu xe thương mại.

Pajero thế hệ mới sử dụng khung gầm rời có nguồn gốc từ Triton, động cơ diesel 2.4L tăng áp 4 xi-lanh, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động Super Select 4WD II.

Rolls-Royce đưa Spectre Series II trở lại Saint-Tropez

Mùa hè 2026, Rolls-Royce Motor Cars tổ chức chương trình trải nghiệm khách hàng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Saint-Tropez và khu vực Riviera của Pháp.

Thương hiệu mang đến 16 tác phẩm Bespoke, trong đó Black Badge Spectre Series II - mẫu Rolls-Royce thuần điện mạnh nhất lịch sử hãng - trở thành tâm điểm.

Chương trình diễn ra tại bốn địa điểm gồm La Réserve Ramatuelle, Airelles Château de la Messardière, Airelles Pan Deï Palais và Nikki Beach. Khách mời có thể trải nghiệm toàn bộ danh mục sản phẩm hiện hành, từ tự lái trên những cung đường ven biển Riviera đến các hành trình có tài xế riêng.

Rolls-Royce cũng tổ chức các hoạt động gặp gỡ đội ngũ Bespoke Collective, gồm nhà thiết kế, nghệ nhân và kỹ sư phụ trách các dự án cá nhân hóa.

Về sản phẩm, Spectre Series II có quãng đường hoạt động tối đa 627 km mỗi lần sạc. Trên phiên bản Black Badge Spectre Series II, Infinity Mode mở khóa công suất tối đa 500 kW, trong khi Spirited Mode nâng mô-men xoắn lên 1.100 Nm.

Xe cũng bổ sung các tùy chọn nội thất như vật liệu Duality Twill dệt từ sợi tre và kỹ thuật Placed Perforation tạo họa tiết bằng hàng nghìn lỗ đục trên bề mặt da.