Tin xe 8/9: Nissan Navara Pro PHEV lộ diện, iCaur V27 về Việt Nam

(VTC News) -

Nissan Navara Pro PHEV tiến gần kế hoạch mở bán tại Đông Nam Á

Mẫu bán tải hybrid sạc ngoài này từng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 và mới đây đã được Cơ quan Giao thông Đường bộ Philippines (LTO) cấp hồ sơ chứng nhận. Nissan Philippines hiện chưa công bố thời điểm ra mắt, giá bán hoặc các phiên bản cụ thể.

Navara Pro PHEV, còn có tên gọi Frontier Pro tại một số thị trường, được phát triển trên nền tảng có nhiều điểm chung với Dongfeng Z9.

Tuy nhiên, Nissan đã điều chỉnh thiết kế để tạo dấu ấn riêng, nổi bật là dải đèn LED định vị chạy ngang, lưới tản nhiệt kín tích hợp logo phát sáng và cụm đèn pha đồ họa nhiều tầng.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L, mô-tơ điện và bộ pin 20 kWh, cho tổng công suất hơn 400 mã lực cùng mô-men xoắn 800 Nm.

Xe có bốn chế độ vận hành gồm Hybrid, Thuần điện, Thể thao và Đường tuyết, trong đó phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện đạt tối đa 135 km theo chu trình CLTC.

Khả năng vận hành địa hình cũng là một trong những thông số đáng chú ý của Navara Pro PHEV. Hồ sơ tại Philippines cho biết xe có tải trọng hàng hóa ròng 865 kg, khoảng sáng gầm 248 mm và khả năng lội nước sâu tối đa 800 mm.

Hệ dẫn động 4x4 đi kèm khóa vi sai ở cả cầu trước và cầu sau. Ngoài ra, xe còn có tính năng V2L để cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

iCaur V27 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Một chiếc iCaur V27 mang biển kiểm soát Lào vừa được bắt gặp tại Việt Nam, thu hút sự chú ý khi mẫu SUV này đang nằm trong kế hoạch phân phối chính hãng tại thị trường trong nước.

Thời điểm ra mắt sớm nhất được dự kiến vào cuối năm nay, dù Omoda & Jaecoo Việt Nam chưa công bố chính thức cấu hình, giá bán và lịch mở bán cụ thể. Trước đó, mức giá quy đổi dự kiến của phiên bản cao cấp nhất từng được hé lộ ở khoảng 2,2 tỷ đồng.

iCaur V27 được định vị trong phân khúc SUV cỡ E với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.045 x 1.976 x 1.894 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm. Xe theo đuổi phong cách việt dã với thân xe vuông vức, lốp dự phòng treo phía sau và tùy chọn mâm hợp kim từ 19 đến 21 inch.

Khoảng sáng gầm đạt 224 mm, khả năng lội nước 600 mm, góc tới 24 độ, góc thoát 23 độ cùng 9 chế độ lái địa hình.

Khoang cabin bố trí theo hướng tối giản với màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch, hệ thống âm thanh Pioneer 15 loa và cửa sổ trời toàn cảnh. Các trang bị an toàn gồm 6 túi khí, camera quan sát 540 độ và gói hỗ trợ lái ADAS.

Tại Indonesia, iCaur V27 sử dụng hệ truyền động EREV, trong đó động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò cung cấp năng lượng cho hệ thống điện. Bản tiêu chuẩn có công suất khoảng 248 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, còn bản cao cấp dùng hai mô-tơ điện đạt 448 mã lực, 505 Nm.

Cả hai dùng pin 34,31 kWh, phạm vi chạy điện khoảng 200 km và tổng quãng đường hoạt động lên tới 1.200 km khi kết hợp động cơ xăng.

Honda HR-V thế hệ mới lộ thông tin về thiết kế và hybrid

Honda HR-V được cho là sẽ bước sang thế hệ mới vào năm 2028, với những thông tin ban đầu cho thấy mẫu SUV đô thị này có thể được nâng cấp đáng kể từ nền tảng, thiết kế đến hệ truyền động và công nghệ hỗ trợ người lái.

Về ngoại hình, các hình ảnh phác thảo cho thấy Honda HR-V thế hệ mới có thể chuyển sang ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng thể thao hơn. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt dạng bán kín, thanh trang trí ngang nối liền cụm đèn thanh mảnh và các hốc gió tạo hình tam giác.

Phía sau sử dụng dải đèn hậu LED kéo dài, trong khi cột C lớn và vuốt dốc tạo dáng SUV coupe. Xe dự kiến sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun mới linh hoạt hơn.

Kích thước tổng thể được dự kiến ở mức 4.350 x 1.770 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với thế hệ trước, chiều dài và chiều cao tăng lên, hướng tới việc cải thiện không gian cabin.

Nội thất có thể trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và hệ thống Honda Connect tích hợp các dịch vụ của Google.

Điểm đáng chú ý khác là hệ truyền động hybrid e:HEV nâng cấp, gồm động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh hoàn toàn mới kết hợp hai mô-tơ điện.

Động cơ xăng dự kiến đạt khoảng 106 mã lực, trong khi mô-tơ điện có thể sản sinh 131 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu ước tính khoảng 3,7 lít/100 km. Xe cũng được nhắc đến với hệ thống S+ Shift và gói Honda Sensing thế hệ mới, bổ sung các tính năng hỗ trợ người lái dựa trên AI.