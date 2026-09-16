Tin xe 16/9: Kia PV7 ra mắt với tầm vận hành 460 km, sạc 10-80% trong 25 phút

(VTC News) -

Kia PV7 ra mắt, hướng đến xe thương mại điện hóa

Đây là mẫu PBV thứ hai của Kia sau PV5, được phát triển để phục vụ cả vận tải hàng hóa và chở khách.

PV7 sở hữu cabin và khoang chở hàng rộng, sàn phẳng cùng kết cấu thân xe có thể đáp ứng nhiều cấu hình. Xe được trang bị hệ thống truyền động điện kết hợp bộ pin dung lượng lớn và nền tảng sạc nhanh 800 V.

Phạm vi hoạt động được công bố ở mức hơn 460 km mỗi lần sạc. Khi sử dụng trạm sạc nhanh công suất 350 kW, pin có thể tăng từ 10% lên 80% trong khoảng 25 phút.

Kia dự kiến đưa PV7 ra thị trường trước với hai phiên bản PV7 Cargo Long và PV7 Passenger Long, cùng chiều dài khoảng 5,3 m. Hai biến thể hướng tới khách hàng doanh nghiệp và các hoạt động vận tải. Kế hoạch hiện tại là mở bán tại Hàn Quốc và châu Âu trong nửa cuối năm 2027.

PV7 cũng nằm trong kế hoạch phát triển dòng PBV của Kia, với tối đa 23 phiên bản và biến thể chuyển đổi dự kiến được xây dựng trên mẫu xe này thông qua hệ thống thân xe linh hoạt Flexible Body System.

Mitsubishi Eclipse Cross EV tăng tầm, giảm giá

Mitsubishi Eclipse Cross EV 2026 được nâng cấp sau một năm có mặt trên thị trường châu Âu, tập trung chủ yếu vào hệ thống truyền động.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe được bổ sung bộ pin 67 kWh sử dụng công nghệ lithium-sắt-phosphate (LFP). Phiên bản này có phạm vi hoạt động tối đa 472 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Bên cạnh đó, Mitsubishi Eclipse Cross EV Long-Range tiếp tục sử dụng pin nickel-mangan-cobalt (NMC), nhưng dung lượng được tăng từ 87 lên 89 kWh.

Nhờ thay đổi này, phạm vi hoạt động tối đa đạt 650 km theo WLTP, tăng 15 km so với trước. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian nạp từ 15% lên 80% khoảng 24 phút đối với pin 67 kWh và 28 phút với pin 89 kWh.

Xe tiếp tục sử dụng một mô-tơ điện đặt trên cầu trước, công suất được nâng lên 220 mã lực, tăng 5 mã lực so với phiên bản trước.

Trong khi hệ truyền động được cập nhật, ngoại thất và nội thất gần như giữ nguyên, gồm cụm hai màn hình 12,3 inch và hệ thống giải trí dựa trên nền tảng phần mềm Google do Renault phát triển.

Tại Hà Lan, bản Mid-Range pin 67 kWh có giá khởi điểm 32.990 Euro (khoảng 990 triệu đồng). Mức này thấp hơn 12.700 Euro (khoảng 380 triệu đồng), so với giá khởi điểm 45.690 Euro (khoảng 1,37 tỷ đồng) khi xe ra mắt tại thị trường này năm trước.

Volkswagen Mission Efficiency - xe điện có thể chạy hơn 660 km với pin chỉ 54 kWh

Volkswagen Mission Efficiency là mẫu xe concept coupe 2+2 được phát triển dựa trên Volkswagen ID. Polo, tập trung vào khả năng tối ưu hiệu suất năng lượng.

Xe có thiết kế thân kéo dài và thu hẹp dần về phía sau, kết hợp lốp siêu mỏng kích cỡ 155, giúp đạt hệ số cản không khí chỉ 0,158 Cd.

Bên dưới lớp vỏ, Mission Efficiency sử dụng nền tảng MEB+ và một mô-tơ điện đặt trên cầu trước, cho công suất tối đa 133 mã lực. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 9 giây.

Đổi lại, xe sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 54 kWh, bắt nguồn từ bộ pin 52 kWh trên ID. Polo nhưng được điều chỉnh để bổ sung thêm 2,9 kWh dung lượng.

Hiệu suất tiêu thụ của Mission Efficiency đạt khoảng 10,3 km/kWh, so với 8,6 km/kWh trên ID. Polo sử dụng pin 52 kWh. Trong hành trình thực tế dài 1.278 km từ Wolfsburg đến Vienna, xe đạt phạm vi hoạt động 663 km sau một lần sạc đầy.

Volkswagen còn tích hợp tấm pin quang điện công suất 370 W trên kính xe, được cho là có thể bổ sung khoảng 30 km phạm vi mỗi ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Để tăng hiệu suất, xe sử dụng phanh sau cơ điện, kết cấu nhôm và nhiều chi tiết CFRP. Nội thất không có màn hình thông tin giải trí hay hệ thống loa.

Volkswagen cho biết khả năng đưa Mission Efficiency vào sản xuất thương mại là rất thấp, song một số giải pháp như phanh sau không sử dụng chất lỏng có thể được áp dụng trên các mẫu xe điện thương mại trong tương lai.