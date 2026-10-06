Tin nóng thế giới hôm nay 6/10: Mỹ chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 6/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran, Nga cáo buộc Ukraine tập kích 2 cơ sở tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Đức công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan triển khai lực lượng quân sự tới Ả Rập Xê Út.

Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

Ngày 5/10, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang được áp đặt đối với Iran.

Theo CENTCOM, kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran được áp đặt trở lại từ giữa tháng 7, quân đội Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng 130 tàu, đồng thời vô hiệu hóa 3 phương tiện không tuân thủ.

(Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, CENTCOM cho biết đã tấn công và phá hủy 13 tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa hoặc nằm trong danh sách “hạm đội tàu bóng tối” của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, khẳng định lực lượng Mỹ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa và sẵn sàng hành động nhanh chóng trước mọi nỗ lực vượt qua lệnh cấm.

Nga cáo buộc Ukraine tập kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 6/10, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cho biết Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tập kích 2 cơ sở tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Vụ tấn công không gây ra mối đe dọa đối với an toàn hạt nhân nhưng khiến một tài xế giao đồ ăn cho nhân viên nhà máy thiệt mạng.

Theo ông Likhachev, mục tiêu của vụ tấn công là tòa nhà phòng thí nghiệm và nhà máy xử lý chất thải phóng xạ. Ukraine chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.

(Ảnh minh hoạ)

“Việc Kiev tăng cường pháo kích nhà máy Zaporizhzhia là do các nước phương Tây thiếu phản ứng thích đáng đối với những hành động như vậy”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.

Bà Zakharova cáo buộc phương Tây đang tiếp tay cho các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách không lên án công khai những hành động mà Moskva cho là gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan đưa quân tới Ả Rập Xê Út

Ngày 5/10, các quốc gia thành viên Liên minh Phòng thủ Mecca gồm Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan quyết định triển khai các cam kết quốc phòng chung và đưa lực lượng quân sự tới Ả Rập Xê Út.

Theo tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn cấp của ủy ban liên minh tại Riyadh, các nước quyết định nhanh chóng cung cấp lực lượng vũ trang và năng lực quân sự đã thống nhất, đồng thời triển khai những lực lượng này tới Ả Rập Xê Út trong thời gian sớm nhất.

Việc triển khai được thực hiện theo luật pháp của từng nước thành viên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp quân sự và năng lực tập thể trong ứng phó với các mối đe dọa. Tuyên bố nhấn mạnh an ninh của mỗi quốc gia là “một bộ phận không thể tách rời trong an ninh chung của cả ba nước”.

Liên minh Phòng thủ Mecca được thành lập hồi tháng 8 theo một thỏa thuận quy định rằng cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước thành viên nào sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước, tương tự nguyên tắc phòng thủ tập thể trong Điều 5 của Hiến chương NATO.

Thủ tướng Đức công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Ngày 4/10, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố gói hỗ trợ mới trị giá hơn 1,3 tỷ euro, tương đương khoảng 1,46 tỷ USD, dành cho Ukraine.

Khoản hỗ trợ bao gồm kinh phí mua sắm vũ khí, sửa chữa các cơ sở năng lượng và sản xuất các loại thiết bị bay không người lái đánh chặn mới nhằm đối phó với UAV động cơ phản lực của Nga.

Theo phía Ukraine, Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV động cơ phản lực có tốc độ cao và khó bị đánh chặn. Ukraine cho biết chỉ trong một tuần, Nga đã phóng hơn 1.900 UAV nhằm vào nước này, trong đó hơn 800 chiếc sử dụng động cơ phản lực.