Tin nóng thế giới hôm nay 5/9: Ukraine thực hiện 'chế độ im lặng' dọc tiền tuyến

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về vị thế suy giảm của eo biển Hormuz, đề xuất mới của Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình Nga - Ukraine, tuyên bố Iran chuyển sang chiến lược “bất đối xứng” và việc các đơn vị Ukraine được lệnh tuân thủ “chế độ im lặng” dọc tiền tuyến trong thời gian diễn ra các nỗ lực ngoại giao.

Các đơn vị Ukraine tuân thủ “chế độ im lặng” dọc tiền tuyến

Theo các nguồn tin được báo Ukrainska Pravda dẫn lại, từ 0h ngày 5/9 đến 23h59 ngày 8/9 (giờ địa phương), các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine được lệnh tuân thủ “chế độ im lặng” dọc tiền tuyến.

Thông tin trên được các nguồn tin tại một số lữ đoàn đang hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến cùng một quan chức cấp cao trong lĩnh vực an ninh Ukraine xác nhận.

Lực lượng Ukraine nhận lệnh tạm ngừng bắn dọc tiền tuyến. (Ảnh: Reuters)

Thời điểm lệnh này được đưa ra trùng với thời điểm dự kiến ​​các chuyến thăm của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moskva và Kiev để đàm phán về việc chấm dứt xung đột.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tiến hành các cuộc không kích trong thời gian cần thiết để tổ chức các cuộc đàm phán này, đồng thời kỳ vọng Nga cũng sẽ ngừng các cuộc tấn công đáp trả.

Ông Trump cảnh báo vị thế của eo biển Hormuz dần suy yếu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tuyến đường ống mới và tuyến vận chuyển trên bộ ở Trung Đông đang giúp giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tuyến hàng hải này có thể dần mất đi vị thế chiến lược.

“Nhiều tuyến đường thay thế eo biển Hormuz đang được xây dựng. Eo biển Hormuz không còn như trước đây nữa”, ông Trump nói với các phóng viên.

Ông Trump cho rằng vị thế của eo biển Hormuz dần suy yếu. (Ảnh: Reuters)

Ông cho biết các đường ống đang được xây dựng trên khắp khu vực, nhờ đó dầu mỏ sẽ không còn phải vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến một tuyến đường đi qua Syria mà theo ông hiện đã được sử dụng để vận chuyển dầu bằng xe tải.

“Nếu Iran không trở nên khôn ngoan, thực sự khôn ngoan, cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với một eo biển Hormuz không còn quá quan trọng nữa”, ông Trump nói.

Đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, đang lên đường ra nước ngoài nhằm tìm cách thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trong phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết Mỹ có một đề xuất mới và cụ thể nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nội dung của đề xuất này, cũng không cho biết ông Witkoff và ông Kushner sẽ tới Ukraine, Nga hay cả hai nước.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (bên phải) và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi có một ý tưởng về hòa bình. Tôi đã cử Steve Witkoff và Jared Kushner, hai nhà đàm phán xuất sắc. Họ đã làm rất tốt công việc của mình và chúng tôi cử họ tới đó để xem liệu có thể đạt được điều gì đó hay không. Có thể chúng tôi sẽ có cơ hội tốt để làm được điều đó”, ông Trump tiết lộ.

Những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine cho đến nay phần lớn chưa mang lại kết quả, trong khi các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc trong những tháng gần đây.

Iran cảnh báo

Theo Washington Post, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref tuyên bố rằng “những động thái của Mỹ chống lại Iran đã làm thay đổi các tính toán an ninh và học thuyết quốc phòng của chúng tôi”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết chiến lược của Iran từ nay sẽ mang tính “bất đối xứng”, đồng thời cảnh báo: “Người Mỹ nên bắt đầu nghĩ đến việc tích trữ xăng và nhiên liệu. Những tháng đen tối đang chờ đợi nền kinh tế Mỹ”.

Phó tổng thống Iran Mohammad Reza Aref cảnh báo Mỹ về nguy cơ thiếu hụt dầu nghiêm trọng trong những tháng tới.

Theo các nhà phân tích, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran nhằm vào Kuwait dường như phản ánh cách tiếp cận này, phá vỡ mô hình “ăn miếng trả miếng” trước đó: Iran tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Mỹ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Iran, rồi Tehran tấn công các đồng minh của Washington tại Vịnh Ba Tư.

Naysan Rafati, chuyên gia cấp cao về Iran tại tổ chức nghiên cứu International Crisis Group, cho rằng chính quyền Tổng thống Trump dường như nhận thấy “đà đang nghiêng về phía họ”, nhờ lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz gia tăng cũng như tác động của lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran.

Ali Vaez, Phó giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi của International Crisis Group, cho rằng Iran “sẵn sàng chấp nhận những rủi ro ngày càng lớn hơn để phá vỡ lệnh phong tỏa”.

“Ở một khía cạnh nào đó, Tổng thống Trump càng thành công trong việc gây sức ép kinh tế lên Iran thì ông ấy càng thất bại khi sức ép đó buộc người Iran phải sử dụng vũ lực”, ông nói.