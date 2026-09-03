Hai cơ quan an ninh Ukraine đấu súng, ông Zelensky yêu cầu điều tra

(VTC News) -

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là ghi lại các cuộc đụng độ, diễn ra quanh nửa đêm và sáng 2/9.

Tổng thống Ukraine Zelensky đang ra lệnh điều tra vụ đơn vị sĩ quan an ninh Ukraine đấu súng với đặc nhiệm tình báo quân đội, do liên quan đến một công dân Nga, khiến ít nhất ba người bị thương.

Theo đó, đơn vị đặc nhiệm Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đụng độ lực lượng đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tại thủ đô Kiev hôm 2/9.

Ít nhất ba sĩ quan GUR bị thương trong vụ việc, trong đó hai người bị thương nặng. Cố vấn Tổng thống Dmytro Lytvyn xác nhận hai cơ quan liên quan là SBU và GUR, đồng thời cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky triệu tập lãnh đạo hai bên để yêu cầu giải trình.

Kyiv Independent đưa tin, cuộc đấu súng liên quan đến Stepan Kaplunov, công dân Nga có quan điểm phản đối Điện Kremlin và là phó chỉ huy Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC), lực lượng bán quân sự chiến đấu cùng Ukraine và trực thuộc GUR.

Kaplunov đến Ukraine để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập hôm 24/8. Tuy nhiên, RVC ngày 1/9 thông báo trên Telegram rằng ông bị “những người không rõ danh tính bắt cóc ngay tại sân nhà”.

Sáng 2/9, SBU cho biết phá một âm mưu tấn công nhằm vào Kaplunov. Cơ quan này nói các sĩ quan SBU bị nhóm người có vũ trang tấn công trong quá trình điều tra. SBU cho rằng nhóm này là “một đơn vị vũ trang Ukraine”.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cũng cho biết các sĩ quan SBU bị một đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine tấn công khi đang điều tra âm mưu trên. Theo cơ quan này, lực lượng thực thi pháp luật sử dụng vũ khí để ngăn chặn hành vi chống đối có vũ trang.

Trong khi đó, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Timur của GUR, trong đó có các thành viên RVC, đưa ra cáo buộc nhằm vào SBU. Ông cho rằng Kaplunov bị các sĩ quan SBU “bắt cóc giữa ban ngày” và tạm giữ mà không có cáo buộc.

Theo vị chỉ huy, sau khi hai bên đàm phán về quy trình pháp lý, SBU bắt đầu bắt giữ các đại diện GUR và nổ súng vào những sĩ quan không mang vũ khí.

Taras Borovskyi, luật sư của Kaplunov, cho biết các thành viên GUR bị thương trong vụ đấu súng. Ông cũng cáo buộc các sĩ quan SBU tìm cách khám xét căn hộ của Kaplunov vào ban đêm mà không có lệnh của tòa án và không cho luật sư vào.

Borovskyi bác bỏ tuyên bố SBU đã ngăn chặn một âm mưu ám sát Kaplunov, cho rằng đây là nỗ lực nhằm biện minh cho việc bắt giữ trái phép. Ông đặt câu hỏi tại sao căn hộ của Kaplunov bị khám xét ngày 1/9 nếu thân chủ đã bị bắt từ ngày 23/8.

Theo luật sư, Kaplunov sau đó được trả tự do nhưng hiện chưa rõ ông đang ở đâu.

Ông Zelensky gọi vụ việc là “tình huống hoàn toàn đáng hổ thẹn” và yêu cầu tiến hành điều tra. Tổng công tố Ruslan Kravchenko cùng Cục Điều tra Nhà nước được giao xác định những gì đã xảy ra.

Zelensky sau đó ký sắc lệnh cách chức Oleg Khramov, người đứng đầu bộ phận bảo vệ bí mật nhà nước thuộc SBU. Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov cũng kêu gọi một cuộc “điều tra toàn diện và công bằng”.

SBU và GUR là hai cơ quan an ninh, tình báo chủ chốt của Ukraine và từng thực hiện nhiều chiến dịch bí mật trong cuộc xung đột với Nga. Quan hệ giữa hai cơ quan này từng xuất hiện những bất đồng.