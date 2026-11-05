Tin nóng thế giới hôm nay 5/11: Xả súng tại khuôn viên Citibank ở Mỹ

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, vụ xả súng khiến nhiều người thương vong tại Florida, cuộc tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng máu ở Pháp và những vấn đề liên quan đến vai trò của tỷ phú Elon Musk trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Xả súng tại khuôn viên Citibank ở Mỹ, 1 người thiệt mạng

Nghi phạm xả súng

Ngày 5/11, một vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên Citibank Center ở thành phố Brandon, gần Tampa, bang Florida, Mỹ, khiến một nữ nhân viên thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nghi phạm bị một nhân viên bảo vệ có vũ trang bắn hạ sau khi lao xe qua hàng rào an ninh và nổ súng vào khu vực nhân viên đang ăn trưa.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa 4/11, thời điểm có hơn 3.200 người làm việc tại khuôn viên này. Nghi phạm lái ô tô vượt qua nhiều dải phân cách và khu vực cây xanh trước khi đâm xuyên hàng rào bảo vệ, lao vào khu vực ăn uống ngoài trời.

Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough Chad Chronister mô tả đây là vụ việc có chủ đích, đồng thời cho rằng nghi phạm dường như muốn gây ra thương vong lớn hơn.

Điện Kremlin phản ứng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Ngày 5/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, bất chấp việc đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng thay đổi trong đối thoại giữa Moskva và Washington sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn đang tại nhiệm và Nga kỳ vọng các nỗ lực hòa bình sẽ được duy trì.

“Tổng thống Trump vẫn đang tại nhiệm và chúng tôi chân thành hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Đã có tiến triển và một vòng đàm phán ba bên khác sẽ sớm diễn ra”, ông Peskov nói.

Khi được hỏi liệu Quốc hội Mỹ khóa mới có thể cản trở các sáng kiến ngoại giao của ông Trump hay không, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối suy đoán và cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Mỹ.

Tin tặc tấn công hệ thống bảo quản máu tại Pháp

Ngày 5/11, Cơ quan Máu Quốc gia Pháp (EFS) xác nhận hệ thống làm lạnh tại 3 ngân hàng máu của nước này bị tin tặc tấn công. Các đối tượng được cho là tìm cách thay đổi nhiệt độ bảo quản lên mức cực cao nhằm phá hủy những sản phẩm máu quan trọng phục vụ điều trị y tế.

Theo EFS, cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống giám sát và điều khiển của một nhà cung cấp thiết bị làm lạnh bên ngoài, cho phép tin tặc can thiệp từ xa vào cài đặt nhiệt độ và chế độ rã đông tại 3 cơ sở lưu trữ huyết tương.

Tuần báo điều tra Le Canard Enchaîné, đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc, cho biết tin tặc tìm cách nâng nhiệt độ bảo quản từ mức thông thường khoảng âm 30 độ C lên tới 110 độ C.

Vụ tấn công xảy ra trong đêm 2/11. Một kỹ thuật viên trực ca phát hiện nhiệt độ tại các cơ sở tăng bất thường. Theo EFS, hệ thống giám sát và cảnh báo đã giúp nhân viên kịp thời phát hiện sự cố, bảo vệ hoặc di chuyển các sản phẩm máu đến nơi an toàn trước khi bị hư hại.

Tỉ phú Elon Musk đối mặt nguy cơ bị Quốc hội Mỹ điều tra

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, mở ra khả năng tỷ phú Elon Musk phải đối mặt với các cuộc chất vấn về vai trò của ông trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là thời gian tham gia Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Theo các nghị sĩ Dân chủ, một trong những nội dung cần làm rõ là những quyết định cắt giảm nhân sự, ngân sách và hoạt động của các cơ quan liên bang do DOGE thực hiện trong khoảng 4 tháng ông Musk tham gia điều hành. Hạ nghị sĩ James Walkinshaw cho rằng tỷ phú này cần giải trình dưới lời tuyên thệ về các quyết định sa thải, cắt giảm chi tiêu và khoản tiết kiệm mà DOGE tuyên bố đạt được.

Tỷ phú Elon Musk có thể đối mặt với các cuộc chất vấn tại Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo tổ chức Democracy Defenders Fund, trong thời gian ông Musk tham gia DOGE, các doanh nghiệp của tỷ phú này nhận ít nhất 6,3 tỷ USD hợp đồng chính phủ. Sau khi ông rời cơ quan, giá trị hợp đồng tiếp tục tăng thêm khoảng 10 tỷ USD. Các nghị sĩ Dân chủ muốn làm rõ liệu ông Musk có sử dụng ảnh hưởng trong chính quyền để tạo lợi thế cho các doanh nghiệp riêng hay không.