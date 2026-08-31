Tin nóng thế giới hôm nay 31/8: Nạn nhân lũ quét Nepal được mai táng tập thể

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 31/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến thông tin về thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc, Mỹ tấn công Iran trở lại sau 1 tháng, lũ quét ở hẻm núi Grand Canyon (Mỹ) khiến 15 người mất tích và khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky.

Mỹ nối lại tấn công Iran sau hơn 1 tháng

Theo AP, lực lượng Mỹ đã tấn công các bệ phóng rocket của Iran trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz. Đây là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ trong vòng một tháng, chấm dứt khoảng thời gian giao tranh tạm lắng. Iran sau đó tuyên bố phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ tại Jordan để đáp trả cuộc tấn công mà Tehran cho là đã gây thương vong.

Theo Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị phát hiện chuẩn bị phóng các rocket mang theo thủy lôi vào eo biển Hormuz. Tuần trước, quân đội Mỹ đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến hàng hải quốc tế tại eo biển này.

Lực lượng Mỹ tấn công các bệ phóng rocket của Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran đưa tin người dân nghe thấy tiếng nổ gần đảo Larak ở eo biển Hormuz. Trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran đăng tải, IRGC xác nhận “một số chiến sĩ và đồng bào đã thiệt mạng và bị thương”.

Sau đó, truyền hình nhà nước Iran phát hình ảnh mà họ cho là các tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Mỹ ở Jordan để đáp trả cuộc tấn công của Washington. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 8 tên lửa xâm nhập không phận nước này vào sáng sớm 31/8 (theo giờ Trung Đông).

“Về bản chất, Iran đã tạo ra mối đe dọa và quân đội Mỹ đã loại bỏ mối đe dọa đó nhằm bảo vệ các thủy thủ dân sự, hoạt động vận tải thương mại và dòng chảy tự do của thương mại toàn cầu”, CENTCOM cho biết trong một tuyên bố.

Hàng trăm thi thể trong lũ quét Nepal chưa được xác định danh tính

Theo Reuters, huyện Chitwan (Nepal) trở thành nơi chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính sau trận lũ quét. Tại vùng đồng bằng cách nơi thảm họa xảy ra hôm 26/8 gần 200 km, nhà chức trách đã đào hàng trăm ngôi mộ trong rừng Devghat thuộc Chitwan. Nơi này trở thành khu chôn cất tạm thời cho những thi thể đã phân hủy nghiêm trọng đến mức không thể nhận dạng.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác và buộc phải thực hiện biện pháp này. Điều khiến chúng tôi lo ngại là nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do các thi thể phân hủy quá nhanh”, ông Ganesh Aryal, quan chức hành chính cấp cao của huyện Bharatpur, Chitwan, cho biết.

Hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính sau trận lũ quét ở Nepal được chôn cất ở huyện Chitwan. (Ảnh: Reuters)

Nhà chức trách chôn cất 96 thi thể chưa xác định danh tính trong khu rừng hôm 29/8 và dự kiến chôn thêm hơn 100 thi thể khác vào ngày hôm sau. Trong khi đó, các đội tìm kiếm vẫn tiếp tục đưa các nạn nhân ra khỏi sông và những đống đổ nát.

Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và các quan chức khác tham gia công tác lập hồ sơ cho những người thiệt mạng, chụp ảnh thi thể, hỗ trợ thân nhân nhận dạng và chuẩn bị các thi thể để chôn cất.

Nhà chức trách cho biết từng vị trí chôn cất đều được ghi lại cẩn thận. Các thẻ đánh dấu nhận dạng được đặt cả trên và dưới mặt đất, trong khi dữ liệu vị trí chính xác của từng ngôi mộ cũng được lưu lại.

Nhà chức trách Nepal đã lấy mẫu ADN từ các thi thể chưa xác định danh tính. Nhờ đó, nếu sau này danh tính nạn nhân được xác định thông qua yêu cầu của gia đình, hồ sơ chính thức hoặc xét nghiệm di truyền, lực lượng chức năng có thể xác định vị trí và khai quật hài cốt.

Lũ quét ở hẻm núi Grand Canyon (Mỹ), 15 người mất tích

Trận lũ quét lớn tại Grand Canyon (bang Arizona, Mỹ) đã buộc hàng chục người phải sơ tán, đồng thời cuốn những tảng đá lớn, các kết cấu kim loại và nhiều loại mảnh vỡ khác xuống sông Colorado chảy qua khu vực này.

Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ cho biết trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra sau một cơn bão quét qua Hẻm núi Bright Angel và khu vực Phantom Ranch ở Grand Canyon. Cơ quan này đồng thời tiết lộ họ đang tìm kiếm thông tin về 15 người có thể đang mất tích hoặc chưa xác định được tung tích.

Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ đang phối hợp với Sở An toàn Công cộng Arizona để tiếp tục hoạt động sơ tán trong ngày 30/8.

Lũ quét cuốn trôi bùn đất ở Công viên quốc gia Grand Canyon. (Ảnh: AP)

“Đây là lời nhắc nhở cho chúng ta thấy Grand Canyon là khu vực có địa hình luôn biến động và hoạt động mạnh mẽ như thế nào”, ông Jack Schmidt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sông Colorado thuộc Đại học Bang Utah, nhận định.

Dòng lũ dữ dội đã cuốn trôi cầu dành cho người đi bộ và làm thay đổi đáng kể địa hình khu vực. Lòng suối gần khu cắm trại bị mở rộng, đồng thời xuất hiện khu vực trông giống như một đoạn ghềnh mới trên dòng chảy.

Bắt đầu từ ngày 31/8, du khách sẽ không được phép lưu trú qua đêm tại các nhà nghỉ và khách sạn bên trong Grand Canyon. Ban quản lý công viên cũng yêu cầu những cư dân sinh sống quanh năm tại đây tiết kiệm nước. Trận lũ làm hư hỏng đường ống dẫn nước duy nhất cung cấp nước cho du khách và cư dân tại Vườn quốc gia Grand Canyon.

Khả năng diễn ra cuộc gặp Tổng thống Nga - Ukraine - Mỹ

Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể được tổ chức với mục đích chính thức hóa các thỏa thuận bằng văn bản.

“Một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra để chính thức hóa các thỏa thuận”, ông Peskov nói với các phóng viên. Ông cho biết thêm rằng việc giải quyết xung đột Ukraine “không phải là một thỏa thuận đơn giản” mà là tiến trình “rất phức tạp”, liên quan đến “rất nhiều chi tiết”.

Phát biểu được đưa ra sau chuyến thăm Moskva gần đây của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Ông Peskov cho biết ông Ratcliffe đã gặp các quan chức tình báo Nga nhưng không gặp Tổng thống Putin. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga sau đó đã được báo cáo về nội dung các cuộc trao đổi. Tổng thống Trump mô tả chuyến thăm ngày 25/8 là hoạt động “mang tính thường lệ ở một mức độ nhất định”.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AP)

Nga nhiều lần bác bỏ hoặc đưa ra những trở ngại đối với các đề xuất nhằm thúc đẩy đàm phán ngừng bắn. Ngày 22/8, Tổng thống Putin cho biết Moskva đã nhận được những đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột, nhưng gọi chúng là “khác thường” và “không thể chấp nhận”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm rằng Moskva chỉ sẵn sàng đàm phán hòa bình “trên cơ sở thực tế đã hình thành trên thực địa”. Đây là lập trường ông Putin nhiều lần nhắc lại trong vài năm qua.

Điện Kremlin cũng bác bỏ các đề xuất về lệnh ngừng bắn một phần trên không, trong khi các quan chức Mỹ và Ukraine đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.