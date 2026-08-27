Tin nóng thế giới hôm nay 27/8: Chiến sự Trung Đông tới hồi kết

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 27/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ cáo buộc tin tặc được Trung Quốc hậu thuẫn xâm nhập các mạng lưới nhạy cảm, Washington có dấu hiệu chuẩn bị đưa các nhà ngoại giao trở lại Trung Đông, số người chết trong trận lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc tăng lên 157 và Mỹ gửi thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út lên Quốc hội.

Chiến sự Trung Đông có thể tới hồi kết

Ngày 25/8, New York Times dẫn báo cáo nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số cơ quan đại diện của Washington tại Trung Đông bắt đầu khôi phục số lượng nhân viên về mức trước chiến sự ngay trong tuần này. Động thái được xem là dấu hiệu cho thấy các biện pháp khẩn cấp từng được áp dụng khi xung đột bùng phát đang được rút lại.

Các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông từng được sơ tán khi xung đột với Iran bắt đầu hồi tháng 2. Nhân viên không thiết yếu cùng gia đình được đưa khỏi nhiều địa điểm, trong đó có Israel, Lebanon, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordan, Oman, Iraq và Kuwait.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, số lượng nhân viên sẽ được khôi phục về mức tối đa tại Israel, Jordan và Oman. Lebanon, nơi đầu tiên đón các nhà ngoại giao trở lại, sẽ bị giới hạn ở mức 85% trong thời gian đầu. Tại Iraq, Kuwait và Bahrain, số nhân viên ngoại giao ban đầu chỉ ở mức khoảng 75% so với biên chế.

Mặc dù tình hình Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa có thỏa thuận hòa bình chính thức nào được ký kết giữa Mỹ, Israel và Iran, các hành động thù địch phần lớn chỉ dừng lại ở những sự cố riêng lẻ kể từ tháng 4. Những điểm nóng còn lại chủ yếu liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, việc xung đột hạ nhiệt chưa đồng nghĩa chiến sự hoàn toàn kết thúc. Các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Đông vẫn phải chuẩn bị cho khả năng sơ tán khẩn cấp nếu tình hình bất ngờ leo thang trở lại.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

Ngày 26/8, Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cáo buộc các tin tặc được Trung Quốc hậu thuẫn xâm nhập NASA, Cục Dự trữ Liên bang và nhiều mạng lưới chính phủ nhạy cảm khác.

Giới chức Mỹ cho biết thu giữ 3 tên miền Internet liên quan đến 2 nền tảng tấn công mạng được cho là do nhóm tin tặc Trung Quốc có tên QTFY vận hành. Theo cáo buộc, chiến dịch này nhằm vào NASA, Cục Dự trữ Liên bang, Thượng viện Mỹ và nhiều cơ quan chính phủ, cùng các bệnh viện, nhà cung cấp viễn thông, công ty điện lực, tổ chức tài chính và nhà thầu quốc phòng.

(Ảnh minh hoạ)

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ cáo buộc, khẳng định Bắc Kinh “phản đối và chống lại mọi hình thức tấn công mạng”, đồng thời kêu gọi Mỹ “ngừng sử dụng các vấn đề an ninh mạng để bôi nhọ hoặc làm mất uy tín Trung Quốc”.

Các cáo buộc mới được đưa ra chỉ hơn tháng trước thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới Washington để hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Hai nước đang tìm cách kiểm soát những bất đồng liên quan đến thương mại, công nghệ và an ninh mạng.

Trung Quốc trước đó cũng cáo buộc Mỹ tiến hành các hoạt động tấn công mạng nhằm vào nước này.

Hơn 150 người chết trong trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Theo CNN, số người thiệt mạng trong trận lũ quét từ vùng núi Tây Tạng, Trung Quốc tràn qua cửa khẩu với Nepal tăng lên 157 người, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích.

Cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 157 người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc xảy ra tại khu vực miền núi phía Bắc, giáp Tây Tạng của Trung Quốc. Ít nhất 41 người phải nhập viện và số người thiệt mạng dự kiến còn tăng do lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Hơn 150 người chết trong trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc.

Khu vực bị ảnh hưởng nằm trên tuyến đường phổ biến đến Kailash Mansarovar, địa điểm hành hương được tín đồ Hindu viếng thăm hàng năm. Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ mạnh từ các ngọn núi tràn xuống, cuốn trôi đường sá, phương tiện và nhà cửa.

Cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nhấn chìm chỉ trong chưa đầy phút. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây thừng để tìm kiếm những người sống sót giữa dòng nước và bùn đất.

Theo Reuters, trực thăng cứu hộ gặp khó khăn khi hạ cánh xuống các khu vực bị ảnh hưởng do mực nước lũ quá cao. Quân đội Nepal đăng tải hình ảnh trực thăng bay lơ lửng phía trên mặt nước và các tòa nhà để người dân có thể leo lên nơi an toàn.

Mỹ gửi thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út đến Quốc hội

Ngày 24/8, chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi lên Quốc hội thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mà Mỹ ký với Ả Rập Xê Út. Thỏa thuận có thể cho phép Riyadh làm giàu uranium trên lãnh thổ nước này.

Theo Đạo luật Năng lượng nguyên tử của Mỹ, thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau 90 ngày, trừ khi cả hai viện Quốc hội thông qua nghị quyết phản đối.

Tuy nhiên, Nhà Trắng hồi tháng 7 cho biết thỏa thuận sẽ không được triển khai nếu Ả Rập Xê Út không tham gia Hiệp định Abraham, sáng kiến của Tổng thống Donald Trump nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và các quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.

Bộ trưởng Chris Wright xác nhận thỏa thuận mở ra con đường để Ả Rập Xê Út làm giàu uranium trên lãnh thổ nước này, dù ông cho rằng khả năng này còn “nhiều năm nữa” mới trở thành hiện thực.

Theo CNN, thỏa thuận bao gồm cơ chế nghiên cứu chung Mỹ - Ả Rập Xê Út, có thể cho phép vương quốc này tự làm giàu uranium để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân dân sự. Washington và Riyadh vẫn cần thống nhất rằng việc làm giàu uranium là hợp lý về mặt thương mại và phù hợp với khuôn khổ an ninh quốc gia của Mỹ.