Tin nóng thế giới hôm nay 19/10: Ông Zelensky tuyên bố tái tranh cử

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 19/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến tuyên bố tái tranh cử của ông Zelensky, thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn cùng lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc thảo luận về xung đột Ukraine, quyết định giảm giá 137 loại thuốc ung thư của Ấn Độ.

Ông Zelensky tuyên bố ý định tái tranh cử

Ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử nếu nước này tổ chức bầu cử tổng thống trước khi xung đột với Nga kết thúc. Ông đồng thời đề nghị Moskva ngừng bắn ít nhất 60 ngày để Kiev chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.

Ông Zelensky.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News, ông Zelensky khẳng định việc tiếp tục tranh cử trong thời chiến là trách nhiệm của bản thân, trong bối cảnh ông phải lãnh đạo đất nước từ khi xung đột bắt đầu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nếu chiến sự chấm dứt, nước này sẽ cần khoảng 6 tháng để chuẩn bị tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra khi xung đột vẫn tiếp diễn, Kiev cần ít nhất 60 ngày ngừng bắn để sửa đổi luật pháp và chuẩn bị các điều kiện an ninh.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024 nhưng Ukraine không tổ chức bầu cử theo lịch trình, do tình trạng thiết quân luật được áp dụng sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022. Theo quy định hiện hành, việc tổ chức bầu cử bị hạn chế trong thời gian thiết quân luật.

Họp 3 bên về xung đột Ukraine

Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11, nhằm thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.

Báo Mỹ dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga cho biết, ông Putin đưa ra đề xuất trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 9/10. Cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các bên đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp nhưng cho biết, chưa có thống nhất rõ ràng về thời điểm và chương trình nghị sự. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump chưa đồng ý với đề xuất, song có thể cân nhắc ý tưởng này trong bối cảnh muốn thực hiện cam kết chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo các nguồn tin được The Wall Street Journal dẫn lời, Moskva đã chuyển đề xuất tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao. Trung Quốc được cho là không phản đối ý tưởng nếu ông Trump đồng ý tham gia.

Tổng thống Pháp kêu gọi bình tĩnh

Ngày 18/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi người dân bình tĩnh. Ông bày tỏ sự phẫn nộ trước hình ảnh các nhóm quá khích phá hoại tài sản, cướp phá cửa hàng và tấn công các công trình công cộng. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh không có lý do nào có thể biện minh cho những hành vi bạo lực này.

Trong hai ngày 17 và 18/10, hơn 2.400 người bị bắt giữ, hàng trăm cửa hàng bị phá hoại hoặc cướp bóc.

Ấn Độ giảm giá 137 loại thuốc ung thư

Ngày 19/10, Ấn Độ thông báo áp dụng biện pháp kiểm soát biên lợi nhuận thương mại đối với 137 loại thuốc điều trị ung thư, qua đó dự kiến giảm giá bán lẻ tối đa tới 70%, nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh.

(Ảnh minh họa)

Theo Cơ quan Quản lý giá dược phẩm quốc gia Ấn Độ, biên lợi nhuận thương mại của các loại thuốc thuộc danh mục sẽ bị giới hạn ở mức 30% giá bán lẻ tối đa, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các nhà sản xuất phải tính toán và thông báo mức giá mới trong vòng 7 ngày kể từ khi quy định được công bố. Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/11.

Danh mục thuốc bao gồm nhiều loại thuốc điều trị miễn dịch được sử dụng cho hơn 20 loại ung thư, cùng các thuốc điều trị ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, buồng trứng và cổ tử cung.

Đây không phải lần đầu Ấn Độ áp dụng biện pháp kiểm soát lợi nhuận đối với thuốc ung thư. Năm 2019, nước này từng áp dụng quy định tương tự với 42 loại thuốc. Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, sau đó giá bán lẻ tối đa của 526 nhãn hiệu thuốc thuộc diện kiểm soát giảm tới 90%.