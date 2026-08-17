Tin nóng thế giới hôm nay 17/8: Ukraine phóng hơn 800 drone không kích Nga

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 17/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tấn công bằng hơn 800 máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhằm vào Nga, việc Mỹ yêu cầu cắt giảm đáng kể quy mô tập trận quân sự với Hàn Quốc và nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza.

Ukraine phóng hơn 800 UAV, không kích lãnh thổ Nga

Ngày 16/8, Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ và vô hiệu hóa hơn 800 máy bay không người lái (drone) của Ukraine trong một trong những cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ đầu năm. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng.

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, nhiều drone nhằm vào khu vực Moskva, nơi tập trung nhiều cơ sở công nghiệp và khu dân cư của giới tinh hoa Nga. Thống đốc vùng Moskva Andrey Vorobiev cho biết lực lượng phòng không và tác chiến điện tử đã bắn hạ, vô hiệu hóa 187 drone tại khu vực này.

Ukraine tấn công Nga bằng hơn 800 drone.

Một kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries tại vùng Moskva bốc cháy sau cuộc tấn công. Giới chức Nga cho biết không có người bị thương tại đây. Phía Ukraine tuyên bố cơ sở rộng khoảng 250.000 m2 là một trong những trung tâm hậu cần lớn của Wildberries và cho rằng tập đoàn này có hoạt động cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga.

Ukraine cũng tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở vùng Rostov, nơi sản xuất nhiên liệu rắn cho nhiều loại vũ khí của Nga. Thống đốc vùng Rostov cho biết 5 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Nga tiếp tục tấn công Ukraine

Trong khi Ukraine tăng cường các cuộc tập kích bằng drone nhằm sâu vào lãnh thổ Nga, Moskva tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine.

Ngày 16/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc không kích của Nga khiến 6 người bị thương tại Kiev, trong đó một khu chợ sách bị trúng đạn. Thành phố Kremenchuk và Kryvyi Rih ở miền Trung Ukraine cũng bị tên lửa đạn đạo tấn công.

Không quân Ukraine cho biết không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào trong số các tên lửa Nga phóng trong đêm, cho thấy tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn của Kiev.

Mỹ yêu cầu giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc

Ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “cắt giảm đáng kể” quy mô cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày 17/8.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết không hài lòng khi Washington đồng ý tham gia cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield và cho rằng hoạt động này tốn kém, phần lớn chi phí do Mỹ chi trả, đồng thời gửi đi “tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch”.

(Ảnh minh hoạ)

Tổng thống Mỹ cho rằng đã quá muộn để hủy hoàn toàn cuộc tập trận và vì vậy ông chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cắt giảm đáng kể quy mô hoạt động. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 11 ngày, đến ngày 27/8, với khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc và 5.000 binh sĩ Mỹ tham gia.

Ông Trump cũng chỉ trích Seoul vì không tham gia chiến dịch của Washington nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ cho biết ông từng đề nghị Hàn Quốc tham gia cùng Mỹ trong việc phi hạt nhân hóa Iran nhưng Seoul từ chối.

Mỹ nghiên cứu radar phòng không theo công nghệ Nga

Lầu Năm Góc được cho là đang nghiên cứu thế hệ radar phòng không cơ động mới, với thiết kế có nhiều điểm tương đồng với kiến trúc được Nga áp dụng trên các hệ thống S-300 và S-400.

Theo Military Watch, Mỹ đang hướng tới việc tích hợp các cảm biến cơ động vào hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sau những tổn thất được cho là đã xảy ra trong cuộc chiến với Iran. Cách tiếp cận này cho phép radar hoạt động như các nút cảm biến trong một mạng lưới phòng không rộng lớn, thay vì radar, hệ thống chỉ huy và bệ phóng phải được bố trí cùng một địa điểm.

Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình Dải Gaza

Ngày 16/8, Đặc phái viên Jared Kushner của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya tại Ai Cập nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch hòa bình 15 điểm đối với Dải Gaza. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa ông Kushner và quan chức cấp cao Hamas kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp tập trung vào việc chuyển những cam kết trong kế hoạch Gaza thành các bước đi cụ thể và có thể kiểm chứng. Washington muốn nhanh chóng triển khai một số nội dung, gồm duy trì lệnh ngừng các cuộc tấn công tại Gaza, tăng cường viện trợ nhân đạo, thiết lập cơ chế quản trị dân sự và tái thiết, triển khai Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF), đồng thời từng bước rút lực lượng Israel.