Tin nóng thế giới hôm nay 13/9: Tổng thống Iran 'thách thức' Mỹ đấu quân sự

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 13/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới tại Trung Đông, thời điểm mở lại eo lại Hormuz, Ukraine chuẩn bị cho đàm phán chấm dứt xung đột vào tháng 10 và Indonesia đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm tàu chở 243 người mất liên lạc.

Tổng thống Iran ‘thách thức’ Mỹ đấu quân sự

Ngày 12/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: “Nếu người Mỹ thật sự là những chiến binh, hãy để họ đối diện với quân đội kiên cường của chúng tôi. Vì sao lại mở cuộc chiến nhắm vào hạ tầng dân sự, nguồn lương thực và sinh kế người dân?

Nếu nhân đạo, tại sao lại nhắm vào nguồn nước, thực phẩm và thuốc men của dân thường? Người dân của chúng tôi không thể bị bắt nạt mà khuất phục. Iran sẽ không đầu hàng”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: AP)

Giới lãnh đạo quân đội Iran cũng từng nhấn mạnh nước này vẫn đủ khả năng đáp trả mọi đòn tấn công quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao xác nhận cuộc tấn công của Iran gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở hải quân Mỹ tại Bahrain. “Họ tàn phá nặng nề Bahrain”, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn được Epoch Times công bố hôm 10/9.

Iran chuyển cho Mỹ danh sách điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Ngày 12/9, hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin cho biết Iran và Oman hoàn tất thỏa thuận về tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz và dự kiến sớm công bố nội dung này.

“Iran chuyển 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz cho phía Mỹ. Cho đến khi 7 điều kiện này, vốn đã được cấp lãnh đạo cao nhất của Iran phê chuẩn, được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa”, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Đồng thời, việc mở cửa lại eo biển Hormuz hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Washington.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Ukraine chuẩn bị cho đàm phán chấm dứt xung đột vào tháng 10

Ngày 12/9, phát biểu với phóng viên bên lề hội nghị ở Kiev, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov thông tin Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành cuộc đàm phán mới có sự tham gia của Nga và Mỹ.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho tháng 10”, ông Budanov nói.

Thông tin này được ông Budanov công bố sau khi đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner thực hiện chuyến thăm đến Nga và Ukraine. Đây là chuyến thăm Moskva đầu tiên của nhà đàm phán Mỹ kể từ tháng 2 và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến thủ đô của Ukraine.

Cùng thời điểm, nghị sĩ và cũng là thành viên đoàn đàm phán Ukraine Davyd Arakhamia cho rằng Nga có thể quay trở lại bàn đàm phán chấm dứt xung đột sớm nhất là vào đầu tháng 10.

Indonesia đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm tàu chở 243 người mất liên lạc

Theo Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia ở Banjarmasin, thủ phủ của tỉnh Nam Kalimantan, họ nhận được báo cáo tàu Virgo Transport 8 gặp sự cố mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya đến Banjarmasin vào khoảng 2h ngày 13/9. Vị trí cuối cùng được báo cáo là ở Biển Java, cách Cầu cảng tìm kiếm cứu nạn Basirih ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn phà vào năm 2025. (Ảnh: Getty)

“Người điều hành tàu báo cáo sự việc cho nhà chức trách sau khi nhận được thông tin rằng tàu gặp phải thời tiết xấu”, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn thành phố Banjarmasin, ông I Putu Sudayana cho biết.

Để ứng phó, đội cứu hộ được điều động đến bến tàu thực hiện hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở Banjarmasin. Trong khi tàu cứu hộ khác đang hướng đến vị trí con tàu vận tải Virgo 8. xuất hiện lần cuối cùng. Ông Sudayana thông tin thêm các nhà chức trách đang huy động toàn bộ nhân lực và nguồn lực hiện có, vì con tàu chở lượng lớn hành khách và thủy thủ đoàn.