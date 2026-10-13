Tin nóng thế giới hôm nay 13/10: Ông Zelensky muốn Mỹ ký thỏa thuận với Ukraine

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 13/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ ký thỏa thuận diesel với Kiev, Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật, Australia gây sức ép yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ngăn chặn video hành quyết của Mỹ và Iran cáo buộc Anh dựng lên âm mưu khủng bố tại căn cứ không quân để che đậy sự liên quan đến chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Ông Zelensky đề nghị Mỹ ký thỏa thuận diesel với Ukraine

Ngày 12/10, phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ ký một thỏa thuận diesel với Kiev, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu nhiên liệu và ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Ông Zelensky đặt câu hỏi về cơ sở kinh tế của thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu hàng triệu tấn dầu diesel bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Kiev có thể quyết định các tàu nào được phép ra khơi và các nhà máy lọc dầu của Nga có thể tiếp tục hoạt động hay không.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng ngừng tập kích hạ tầng dầu mỏ và diesel của Nga nếu Washington có thể bảo đảm Moskva chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện Ukraine. Ông cho biết Ukraine đã hoãn các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga sau khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận ngừng bắn năng lượng nhưng Nga vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật

Ngày 13/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật vào ngày 12/10. Theo KCNA, vụ phóng nhằm kiểm chứng những cải tiến kỹ thuật đối với một thành phần cốt lõi của hệ thống vũ khí.

KCNA nhấn mạnh vụ phóng là một phần trong các hoạt động thường xuyên của Cơ quan Quản lý tên lửa và những viện nghiên cứu trực thuộc, nhằm cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu suất của các hệ thống vũ khí. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin chi tiết về tầm bay của tên lửa được thử nghiệm.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung của Triều Tiên ngày 3/10. (Ảnh: Yonhap)

Tại Seoul, ngày 13/10, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tham vấn nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Baek Yong Jin, Vụ trưởng phụ trách chính sách Bán đảo Triều Tiên, đã điện đàm với ông David Wilezol, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Bắc Á và ông Takashi Ariyoshi, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ba nước duy trì cơ chế phối hợp thường trực để nhanh chóng chia sẻ thông tin và đánh giá mỗi khi Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Australia đề nghị các nền tảng công nghệ ngăn chặn video hành quyết của Mỹ

Ngày 13/10, Australia gia tăng sức ép yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ngăn chặn việc phát trực tiếp hoặc cho phép người dùng tiếp cận video về vụ hành quyết một tù nhân tại Mỹ, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đề cập ý định để công chúng chứng kiến sự kiện này.

Tranh cãi xuất phát từ tuyên bố của ông Hegseth về khả năng phát trực tiếp vụ xử bắn cựu binh sĩ Nidal Hasan, người đã sát hại 13 người trong một vụ tấn công tại căn cứ quân sự Mỹ. Thông tin này làm dấy lên lo ngại tại Australia về nguy cơ người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, tiếp xúc với hình ảnh bạo lực nghiêm trọng.

Nghị sĩ Sarah Hanson-Young thuộc Đảng Xanh đã gửi thư tới Bộ trưởng phụ trách truyền thông và Ủy viên An ninh mạng Australia, đề nghị thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc phát trực tiếp hoặc truy cập trực tiếp hình ảnh vụ việc. Nghị sĩ Barnaby Joyce cũng bày tỏ phản đối, nhấn mạnh không muốn trẻ em Australia phải chứng kiến những hình ảnh như vậy.

Người phát ngôn của Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman Grant cho biết cơ quan này không có thẩm quyền trực tiếp ngăn chặn các vụ phát trực tiếp trên mạng. Tuy nhiên, theo các quy định về an toàn trực tuyến, các nền tảng có trách nhiệm bảo vệ người dùng tại Australia trước những nội dung gây hại. Cơ quan chức năng đang theo dõi tình hình và cân nhắc các biện pháp phù hợp khi cần thiết.

Iran tố Anh dựng lên âm mưu khủng bố tại căn cứ không quân

Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc Tehran đứng sau âm mưu tấn công căn cứ không quân RAF Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, cho rằng đây là một chiến dịch dàn dựng nhằm che đậy sự tham gia của London vào các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Căn cứ Không quân Hoàng gia (RAF) Fairford tại Gloucestershire, Vương quốc Anh, ngày 27/9/2026.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Chính phủ Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công dân Iran, với cáo buộc có liên quan đến âm mưu khủng bố nhằm vào RAF Fairford. Đây là căn cứ có sự hiện diện của máy bay ném bom Mỹ tham gia các nhiệm vụ quân sự chống Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những cáo buộc trên nhằm thúc đẩy chiến dịch chống Tehran và né tránh trách nhiệm liên quan đến sự tham gia của Anh trong các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel. Cơ quan này bác bỏ các cáo buộc mà họ cho là không có cơ sở, đồng thời quy trách nhiệm cho Chính phủ Anh và những người bị Tehran cáo buộc tổ chức chiến dịch dàn dựng.

Trước đó, cảnh sát Anh tăng cường cảnh giác sau khi người dân địa phương thông báo về những phương tiện đáng ngờ xuất hiện gần căn cứ. Lực lượng chống khủng bố đã bắt giữ 7 người để điều tra âm mưu bị nghi ngờ, trong đó có một người mang hai quốc tịch Anh và Iran. Cả 7 người sau đó được tại ngoại trong thời gian chờ điều tra.