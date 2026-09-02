Tin bão số 5 Saudel mới nhất và dự báo thời tiết cả nước trong tháng 9

(VTC News) -

Tin mới nhất về cơn bão số 5 Saudel

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4h ngày 2/9, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là Saudel) trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Saudel duy trì cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, tiếp tục “quần thảo” vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão di chuyển chậm lại theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Saudel. (Nguồn: NCHMF)

Đến 4h ngày 4/9, vị trí tâm bão số 5 trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 4h ngày 5/9, bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm, mỗi giờ đi được khoảng 3km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão số 5 Saudel, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết tháng 9 trên phạm vi cả nước

Tháng 9/2026, nắng nóng tại Trung Bộ xu hướng giảm dần, trong đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có thể xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1°C.

Trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn 20-40%, Nam Bộ thấp hơn 5-15%, cao nguyên Trung Bộ cao hơn 10-20%, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ.

Cũng trong tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam khả năng tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam 1,2 cơn).