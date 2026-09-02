Dự báo thời tiết Quốc khánh 2/9: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông rải rác

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày Quốc khánh 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9, nắng nóng bao trùm loạt tỉnh, thành ở miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, miền Nam mưa to cục bộ, tập trung lúc chiều và đêm.

Cụ thể, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí giảm thấp, dao động 40-45% càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi.

Ngày Quốc khánh 2/9, miền Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Minh Vũ)

Chiều và đêm 2/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 3/9, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Nắng nóng tại miền Bắc còn xảy cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Nắng nóng ở Trung Bộ cũng không kéo dài lâu, khả năng duy trì đến khoảng 4/9.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày Quốc khánh 2/9

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, trong đó, khu Tây Bắc 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc đến tây cấp 2-3, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 34-36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.