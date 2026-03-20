Tiểu thương chợ đầu mối Hà Nội chiếm vỉa hè, nháo nhác dọn hàng khi thấy công an

Cảnh tiểu thương bày bán trên vỉa hè, vội dọn khi có lực lượng chức năng tại chợ đầu mối phía Nam
Nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai, Hà Nội, chợ đầu mối phía Nam (thường được gọi là chợ đầu mối Đền Lừ) là khu vực buôn bán sầm uất, tập trung đông tiểu thương và người dân ra vào mỗi ngày. Đây không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa mà còn là khu vực có mật độ giao thông cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.
Tuy nhiên, đi cùng với sự nhộn nhịp đó là bài toán trật tự đô thị tồn tại nhiều năm qua, đặc biệt tại khu vực trước cổng chợ.
Dọc lối ra vào chợ, một số tiểu thương vẫn bày bán hoa quả, dựng ô dù trên vỉa hè, thậm chí có thời điểm lấn ra sát mép đường.
Bên cạnh đó, một số tiểu thương kinh doanh hải sản xả nước thải trực tiếp ra vỉa hè, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Nhiều đoạn vỉa hè bị chiếm dụng, khiến người đi bộ không còn lối đi, buộc phải di chuyển xuống lòng đường.
Việc một bộ phận người dân dừng xe ngay dưới lòng đường để mua hàng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Xe máy, ô tô tấp vào sát lề, khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc, né tránh. “Có lần tôi góp ý thì họ phản ứng gay gắt, thậm chí chửi bới, thách thức, suýt xảy ra xô xát,” anh N., người dân khu vực, chia sẻ.
Một số tiểu thương tiện tay xả rác ngay ven đường, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt cho người tham gia giao thông.
Chỉ cần nghe thấy tiếng còi hoặc thấy lực lượng công an từ xa, các tiểu thương lập tức thu dọn ô dù, nháo nhác đẩy xe hàng vào phía trong.
Trung tá Nguyễn Minh Hiển cho biết, khu vực chợ đầu mối Đền Lừ là điểm phức tạp về trật tự đô thị, từng có thời điểm tiểu thương bày bán hàng hóa tràn ra lòng đường, gây ảnh hưởng giao thông. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an phường Hoàng Mai kiên trì tuyên truyền, vận động, kết hợp nhắc nhở để người dân chấp hành. “Phần lớn tiểu thương có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phụ thuộc vào việc buôn bán hàng ngày nên việc xử lý cần hài hòa giữa vận động và kiên quyết. Thời gian qua, nhiều vi phạm đã được xử lý, các hạng mục lấn chiếm như mái che, bục bệ, biển quảng cáo cũng được tháo dỡ, góp phần lập lại trật tự đô thị”, Trung tá Hiển nhấn mạnh.
Trả lời phóng viên, chị N.T.N (tiểu thương buôn bán hoa quả tại khu vực chợ) cho biết, việc buôn bán trên vỉa hè chủ yếu xuất phát từ nhu cầu mưu sinh và thói quen mua bán của khách. Theo chị, nếu vào sâu bên trong chợ, lượng khách sẽ ít hơn, việc vận chuyển hàng hóa cũng bất tiện, trong khi chi phí thuê chỗ, bốc xếp có thể cao hơn. “Bán ngoài này khách đi đường tiện ghé mua, chứ vào trong thì khó bán hơn. Dù vậy, tôi cũng ý thức được việc lấn chiếm vỉa hè là sai, khi được lực lượng công an nhắc nhở, chúng tôi cũng nghiêm túc chấp hành”, chị N. nói.
Bình luận