Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Không để thất thoát khi thu hồi tiền chi sai Nghị định 178

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đưa ra tại họp báo chiều 11/9 liên quan đến những trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) được chỉ ra trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng lớn, chưa có trong tiền lệ, thực hiện quyết liệt, thời gian gấp, yêu cầu chỉn chu, căn cơ. Do vậy, vấn đề thực thi sẽ có những vấn đề về trách nhiệm, cách làm, nhận thức, cách hiểu, vận hành “có nơi, có chỗ chưa đúng chưa đủ nên xảy ra những sai sót như kiểm toán chỉ ra”.

“Vì vậy, không thể không có những thiếu sót trong cuộc cách mạng với phạm vi, quy mô, nhiệm vụ lớn như vậy. Tôi khẳng định chính sách 178 không nhằm mục tiêu giảm con người, giảm số lượng mà là tinh giản để nâng cao đội ngũ, năng lực thực thi, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thứ trưởng nói.

Ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh ngay sau khi có kết luận của kiểm toán chỉ ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu rà soát.

Đến nay, Bộ Nội vụ đang tổng hợp và sẽ có báo cáo tổng thể. Trong công văn của Bộ đã có hướng dẫn các địa phương rà soát, khắc phục, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm đã rõ.

“Những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Tinh thần là xử lý nghiêm sau khi rà soát, không để thất thoát ngân sách, tài sản Nhà nước, nhưng đảm bảo thực thi, vận hành bộ máy thông suốt, đủ năng lực, nhân lực thực hiện công việc lớn hơn, hiệu lực, hiệu quả”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Đầu tháng 12/2025, Bộ Nội vụ thông tin hoàn tất việc chi trả, thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025).

Theo đó, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó ở Trung ương là 47.913 người và ở địa phương là 98.926 người.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, số người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người, chiếm tỷ lệ 48,77%. Bên cạnh đó, 75.237 người hưởng chính sách thôi việc.