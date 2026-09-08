Thường trực Ban Bí thư: Đặt người học ở vị trí trung tâm trong đào tạo cán bộ

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt ra khi phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận năm học 2025-2026 vừa qua, Học viện đã đi những bước đầu tiên trên con đường đổi mới căn bản phương thức đào tạo, với mô hình thí điểm “giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”.

Bước vào năm học mới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Học viện xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Học viện cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa tư duy, triết lý đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới nội dung, chương trình, bảo đảm chất lượng theo chuẩn năng lực, chức danh và vị trí việc làm.

“Lấy đổi mới phương pháp dạy - học làm khâu đột phá, hướng tới phát triển toàn diện năng lực người học, đặt người học ở vị trí trung tâm, để người học - những cán bộ hiện tại và tương lai của hệ thống chính trị đủ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, giải quyết được những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Truyền tải và rèn luyện người học thực sự thấm nhuần và thực hành phương pháp, phong cách người cán bộ học tập suốt đời, học trong sách vở, học từ Nhân dân, học hỏi lẫn nhau, học trong thực tiễn”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo định hướng Thường trực Ban Bí thư, mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng, hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực tiễn.

Bên cạnh đó, tổ chức lớp học theo phương châm “lấy tự học làm gốc”, tăng cường đối thoại, tương tác, phản biện; ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, có kiểm chứng. Ứng dụng công nghệ hiện đại phải đi đôi với nâng cao tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức người dạy, người học và những giá trị nhân văn cốt lõi.

“Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, đề nghị Học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể và đây cũng chính là nơi người dân cảm nhận rõ nhất năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tiễn sâu sắc, có khả năng tự nghiên cứu, tự cập nhật tri thức để thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Đi kèm đó, Học viện cần chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ; chủ động nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đãi ngộ, chế độ chuyên gia cao cấp và tiêu chuẩn xét công nhận các chức danh học hàm nhằm thu hút, trọng dụng và giữ chân người tài cho sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị của Đảng.

Học viện cần tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản trị; khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ để áp dụng thống nhất, thực chất trên toàn hệ thống; cán bộ quản lý các cấp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị chất lượng hiện đại, lấy hiệu quả công việc thực chất và sự hài lòng của người học làm thước đo chủ yếu.

Đại diện học viên các khóa tặng hoa Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Đối với học viên, Thường trực Ban Bí thư đề nghị nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo; tích cực tham gia quá trình “đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”; mạnh dạn trao đổi, tranh luận, đặt câu hỏi.

Trong quá trình học tập, học viên cần gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư duy, phương pháp, phong cách công tác; thường xuyên tự soi, tự sửa; thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, chủ động biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn công tác.

Dẫn thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu năm học 2026-2027 phải tạo được chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học.