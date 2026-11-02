Tiếng hét ám ảnh của tổ lái trước khi máy bay Learjet 60 lao xuống đất, nổ tung

(VTC News) -

Cuộc hội thoại cuối cùng trong vụ rơi máy bay tại Florida, Mỹ ngày 1/11. (Video: X/HeatedReports)

Bản ghi âm cuộc trao đổi cuối cùng giữa tổ lái chiếc Learjet 60 và kiểm soát viên không lưu, ngay trước khi máy bay chở 9 người lao xuống khu dân cư ở gần thành phố Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ) cho thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của thành viên phi hành đoàn.

“Trời ơi, chúng ta hết thời gian rồi!”, nữ phi công hét lên với nhân viên kiểm soát không lưu trong những giây phút cuối cùng.

Chỉ vài phút trước đó, phi công liên tục báo cáo với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường bay Miami về tình trạng nhiễu động vừa phải và “lớp băng mỏng, trong suốt, có thể kiểm soát được”. “Máy bay bị đóng băng trong loại nhẹ, có thể xử lý được”, phi công cho hay.

Chiếc máy bay Learjet 60 mất kiểm soát rơi xuống mặt đất.

Thời điểm đó, trời lạnh và mưa. Nhưng mọi chuyện lập tức trở nên tồi tệ hơn khi nữ phi công phát đi tin nhắn “cầu cứu” đầy rùng rợn tới người điều khiển không lưu.

“Chúng tôi đang hạ độ cao 2.400 m. Cấp cứu, cấp cứu. Chúng tôi đang hạ độ cao với tốc độ 3.048 một phút”, phi công hét lên. Chỉ tích tắc sau, tốc độ vượt lên gấp đôi: “Chúng tôi đang ở trong tình trạng vượt tốc độ, hạ độ cao 6.100 một phút. Chúng tôi sẽ đâm xuống đất”.

Kiểm soát viên không lưu lặp lại mã số máy bay N722BD và yêu cầu phi công duy trì liên lạc. “Tôi ở đây với các bạn, hãy nói chuyện với tôi”, kiểm soát viên không lưu trả lời.

Tuy nhiên, thành viên tổ lái đáp lại rằng máy bay đang hạ độ cao với tốc độ 6.100 m một phút và nghiêng 60 độ. “Hãy nhìn ra ngoài. Chúng tôi bị văng khỏi quỹ đạo rồi”, thành viên phi hành đoàn để lại lời nói cuối cùng, ngay trước phi công thông báo mọi nỗ lực đã quá muộn.

Khoảnh khắc máy bay tư nhân phát nổ thành quả cầu lửa gần khu nghỉ dưỡng của ông Trump.

Máy bay Learjet 60 mang số hiệu đăng ký N722BD cất cánh từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, và bay tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA), máy bay rơi vào khoảng 12h50 ngày 1/11 (giờ địa phương), gần giao lộ giữa đường Military Trail và Đại lộ 10 Bắc, thuộc hạt Palm Beach.

Những người chứng kiến mô tả tiếng động lúc máy bay lao xuống “nghe như tiếng tên lửa”. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng nói video vụ việc khiến ông liên tưởng tới “một quả tên lửa đang rơi xuống”.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận không ai sống sót trên chuyến bay và gọi đây là “thảm kịch kinh hoàng”. Chiếc máy bay sản xuất năm 2004 thuộc sở hữu của công ty LR60271 LLC, đăng ký tại bang Delaware. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang phối hợp điều tra. Các điều tra viên dự kiến đến hiện trường trong ngày 1 - 2/11 với cuộc họp báo dự kiến tổ chức tại Tây Palm Beach ngày 2/11.