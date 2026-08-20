Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ thăm chính thức Singapore

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24 - 25/8/2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hoàng Văn Ân (Nguồn: VOV)