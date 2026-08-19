Quốc hội họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, xem xét định hướng sửa Luật Đất đai

(VTC News) -

Sáng 19/8, Quốc hội khóa XVI bước vào đợt 2 của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất để cho ý kiến về định hướng sửa đổi một số dự án luật quan trọng và xem xét, biểu quyết thông qua nhiều nội dung.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).

Các đại biểu cũng thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Dự kiến 15 dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phát triển đô thị; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Các dự án nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng gồm: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Thành lập TP Quảng Ninh; Thành lập TP Bắc Ninh; Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia...

Theo dự kiến, phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào ngày 24/8.