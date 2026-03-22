Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Moskva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên bang Nga được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Rudenko Andrey Yurevych chủ trì.

Trong không khí trang nghiêm, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự và chứng kiến diễu binh…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Rudenko Andrey Yurevych; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Nga.

Trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ có nhiều cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Nga; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn và những người bạn Nga; thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục, công nghệ cao của Nga; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga…

Chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

