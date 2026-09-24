Thủ tướng: Nhà nước bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá phù hợp

(VTC News) -

Định hướng trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại cuộc tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/9.

Thủ tướng cho biết Kỳ họp thứ 2 có khối lượng công việc rất lớn, phạm vi bao quát gần như toàn bộ các lĩnh vực với tinh thần kiến tạo phát triển và quản trị quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất.

Chính phủ dự kiến trình 44 luật, nghị quyết, trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng và dự kiến thể chế, chính sách được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng liên ngành, có tính hệ thống cao để xử lý nhanh các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Làm rõ hơn một số định hướng quan trọng trong xây dựng và thi hành các dự án luật, trong đó với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ với các dự án có liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề.

Theo người đứng đầu Chính phủ, một trong những vấn đề mấu chốt là Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn, thông qua ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

“Khi Nhà nước đã điều tiết, quản lý được giá đất thì việc tính giá đất để thu hồi đất cũng như đền bù, cấp đất, giao nhà sẽ phù hợp với nhau. Và khi Nhà nước bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn thì nhu cầu, áp lực về sở hữu nhà sẽ giảm đi; từ đó sẽ kiểm soát, điều tiết được từ giá đất tới giá nhà và hoạt động của thị trường bất động sản”, Thủ tướng phân tích.

Liên quan đến dự án Luật Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp không chỉ cần hỗ trợ mà cần nhất cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo được, dễ triển khai thực hiện và không gây rủi ro.

Đề cập chính sách thuế, Thủ tướng lấy ví dụ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp nếu quá phức tạp sẽ làm tăng chi phí, nhất là với doanh nghiệp quy mô nhỏ, đồng thời không khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

“Nên những cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp phải rất đơn giản”, ông nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và các cân đối lớn năm 2027, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển, chính sách pháp luật, phân bổ nguồn lực.

Quốc hội cũng đánh giá, giám sát các chương trình quốc gia và dự án hạ tầng lớn (các tuyến cao tốc, đường vành đai và công trình liên vùng…), chú trọng kết quả, năng lực kết nối, giảm chi phí, mở rộng không gian phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội thực tế.

Thủ tướng nêu rõ, trong những tháng còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Trong đó, Chính phủ tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; kịp thời ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết.

Các chính sách sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm; thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống người dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại cuộc tiếp xúc. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành và đại biểu Quốc hội lắng nghe, phản hồi nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thủ tục giao khu vực biển; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân; xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư.

Cử tri cũng nêu các vấn đề về bồi thường, di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật khi thu hồi đất; tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và quản lý hoạt động hàng hải tại Hải Phòng; phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao; tổ chức dạy học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; thi hành Luật Phát triển đô thị, Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến ở cấp cơ sở...