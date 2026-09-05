Chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước cùng hợp tác chặt chẽ, làm sâu sắc hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân, đồng thời bày tỏ tin tưởng Myanmar sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tích cực, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, chia sẻ mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tổng thống khẳng định trân trọng và giữ gìn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Myanmar, do các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng và vun đắp; cho rằng hai nước đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Myanmar trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước cũng như hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước các bước tiến trong quan hệ song phương thời gian qua, trong đó có việc Đại sứ mới của hai nước đã trình Quốc thư và tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp, đẩy mạnh toàn diện hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, thúc đẩy sớm nối lại các cơ chế hợp tác quan trọng như Tiểu ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, Đối thoại An ninh, Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng song phương, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar.

Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy; mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí cho rằng, hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau, cần tăng cường trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước; rà soát, cập nhật các cam kết, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hải quan.

Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp, là dịp tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư; đề nghị Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam, cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar hiện đang quan tâm.

Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Myanmar, nhấn mạnh mong muốn phía Việt Nam tăng cường mở rộng đầu tư tại Myanmar trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, đầu tư hạ tầng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy toàn diện hợp tác trong các lĩnh vực khác, đặc biệt kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hoá, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nhằm bồi đắp tình cảm, hiểu biết giữa nhân dân hai nước; sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh, đồng thời mở rộng kết nối điểm đến du lịch với các quốc gia trong Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Tổng thống Min Aung Hlaing và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar.

Về hợp tác khu vực, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Myanmar trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, hòa giải, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp với các nước thành viên ASEAN duy trì tiếp xúc, thúc đẩy đối thoại xây dựng với Myanmar.

Hai bên chia sẻ quan điểm ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự Hội nghị cấp cao CLMV và chủ trì Hội nghị cấp cao ACMECS vào tháng 11/2026 tại Hà Nội. Tổng thống Myanmar cũng trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.

Lại Hoa (Nguồn: VOV)