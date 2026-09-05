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Xuất bản ngày 05/09/2026 02:57 PM
Xuất bản ngày 05/09/2026 02:57 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bắt tay đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bắt tay đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu cấp cao Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu cấp cao Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và các đại biểu chụp ảnh chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và các đại biểu chụp ảnh chung.

Lê Tuyết(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-myanmar-min-aung-hlaing-post1330134.vov

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