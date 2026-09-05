Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 05/09/2026 02:57 PM Xuất bản ngày 05/09/2026 02:57 PM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bắt tay đại biểu cấp cao Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu cấp cao Myanmar. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và các đại biểu chụp ảnh chung.Lê Tuyết(Nguồn: VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-myanmar-min-aung-hlaing-post1330134.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng thống Myanmar thăm tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng Tổng thống Myanmar đến thăm và làm việc tại tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng, tìm hiểu về câu chuyện phát triển thần tốc của thương hiệu ô tô Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Sáng 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Myanmar và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Trưa 4/9, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hộiTổng thống Myanmarhợp tác quốc tếhội kiếnquan hệ Việt Nam-MyanmarBình luận
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