(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10.

Bà Brigitte Haas sinh ngày 27/12/1964, có bằng Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật, Đại học Zürich (Thụy Sĩ). Từ tháng 4/2025 đến nay, bà là Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chính phủ và Tài chính Liechtenstein; Thành viên Ban Lãnh đạo Đảng Liên minh Tổ quốc (VU).

Trước đó, bà từng đảm nhiệm các vị trí như Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp, chuyên viên dự án tại Ban Điều phối Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Phụ trách đào tạo tại Cơ quan Hành chính Quốc gia.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.

Công quốc Liechtenstein nằm ở Trung Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo, với diện tích 160 km², dân số hơn 40.000 người, khoảng 66% là người Liechtenstein gốc, số còn lại là công dân Thụy Sĩ, Áo, Đức, Italia và các quốc gia khác. Người dân có 73,4% theo Công giáo La Mã, 6,3% Tin lành, 5,9% Hồi giáo, còn lại là các tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào; ngôn ngữ chính là tiếng Đức.

Liechtenstein bắt đầu hội nhập đa phương từ sớm, tham gia OSCE (tiền thân là CSCE) từ năm 1973, gia nhập Hội đồng châu Âu từ năm 1978 và gia nhập Liên hợp quốc năm 1990. Liechtenstein cũng là thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Trước 1989, Liechtenstein chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với Thụy Sĩ, Áo và Toà thánh La Mã. Sau khi Hoàng thân Hans Adams II lên nắm quyền (tháng 11/1989), ngoại giao song phương của Liechtenstein được mở rộng đáng kể và cho đến nay, Liechtenstein đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 136 nước trên thế giới (2024).

Kể từ năm 1919, đại diện ngoại giao của Liechtenstein ở nước ngoài do các đại sứ Thụy Sĩ kiêm nhiệm. Hiện Liechtenstein chỉ có 5 đại sứ quán riêng tại Mỹ, Áo, Bỉ, Đức và Thụy Sĩ.

Quy mô dân số của Liechtenstein rất nhỏ nhưng có nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và là một trung tâm tài chính quốc tế. Hơn 57% lực lượng lao động là người làm việc xuyên biên giới (từ Thụy Sĩ, Áo, Đức). Lực lượng này đóng góp đáng kể vào GDP nhưng không tính vào dân số thường trú tại Liechtenstein, khiến chỉ số GDP/người của Liechtenstein luôn thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Nền kinh tế Liechtenstein chủ yếu dựa vào công nghiệp chế biến - nhập nguyên liệu để gia công, lắp ráp các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, gốm sứ kỹ thuật, dược phẩm, thiết bị in ấn, văn phòng phẩm và sản phẩm nha khoa. Cả nước có khoảng 37 doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn, phần lớn là chi nhánh của các tập đoàn Thụy Sĩ, sử dụng khoảng 9.000 lao động trong nước.

Nguồn thu chủ yếu của đất nước đến từ xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, cùng nguồn thu từ sản xuất tem phục vụ khách sưu tầm và du lịch. Nông nghiệp chỉ đóng góp một phần nhỏ, chủ yếu là chăn nuôi, trồng nho và lúa mì, phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp trong nước.

Liechtenstein là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Ireland. Năm 2024, Liechtenstein chính thức trở thành nước thành viên thứ 191 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).