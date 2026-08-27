Thủ tướng: Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là nguồn cảm hứng mạnh mẽ

(VTC News) -

Bày tỏ vui mừng, xúc động khi chứng kiến Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia thi đấu quả cảm, bản lĩnh trong trận chung kết, xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (AFF Hyundai Cup 2026), Thủ tướng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và niềm tự hào sâu sắc nhất Ban huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, sau khi giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đội tuyển Thái Lan. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo Thủ tướng, hành trình thi đấu bảo vệ ngôi vô địch luôn là thử thách đầy cam go, nhưng Ban huấn luyện và các cầu thủ đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh kiên cường, tính kỷ luật chiến thuật cùng tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến mãnh liệt vì màu cờ sắc áo.

“Từng pha bóng lăn xả, từng khoảnh khắc thi đấu bền bỉ của các cầu thủ qua các trận đấu và nhất là trận chung kết lượt về trên sân cỏ Mỹ Đình đã đem về vinh quang thể thao, niềm tin, niềm hạnh phúc cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài”, Thủ tướng viết.

Thủ tướng đánh giá chiến thắng này tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực; là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự chỉ đạo tài tình của Ban huấn luyện, trực tiếp là Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik và ý chí không lùi bước của từng tuyển thủ.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng chức vô địch tiếp tục tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai.

Thủ tướng chúc Ban Huấn luyện và toàn thể đội tuyển dồi dào sức khỏe, giữ vững nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực rèn luyện để tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, làm rạng danh Tổ quốc.