Thủ tướng: Cắt chi phí trung gian để thuốc đến tay người bệnh giá thấp nhất

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, chiều 18/8.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng sửa đổi, bổ sung các dự án luật, nghị quyết trình tại phiên họp, Thủ tướng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án để các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm các chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng lưu ý rà soát kỹ từng chính sách, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhất là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 21 của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân, theo định hướng của Thủ tướng, phải đánh giá đầy đủ tác động, quy định rõ ràng, minh bạch và khả thi; nghiên cứu quy định thuế ưu đãi phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tài nguyên, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng chịu thuế, sản lượng tính thuế, giá tính thuế, thuế suất tài nguyên bảo đảm tính minh bạch, khả thi, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao công tác quản lý của cơ quan nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát các quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc không tạo khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm các quy định phải minh bạch, khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và kỷ luật tài chính; tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, nhất là trên môi trường điện tử.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng đề nghị khắc phục những bất cập trong thực tiễn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

“Tiếp tục rà soát các quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm kiểm soát được nhưng đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng quán triệt.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý bảo đảm chính sách rõ ràng, ổn định, khả thi, thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan thực thi; rà soát kỹ quy định về Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội, nghiên cứu hoàn thiện các quy định để bảo đảm an toàn và phát huy tối đa hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thủ tướng cho rằng luật cần làm rõ nguyên tắc để xử lý một số vấn đề được các nhà đầu tư rất quan tâm liên quan giải tỏa công suất, giá mua điện, đơn vị mua điện…; lưu ý trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc bảo đảm tiến độ triển khai các dự án điện theo quy hoạch.

Quang cảnh phiên họp.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu khi xây dựng luật, nghị quyết phải rà soát kỹ sự cần thiết, tính hợp pháp, điều khoản chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và nội dung giao quy định chi tiết, chủ động chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật được triển khai ngay khi có hiệu lực.

Về việc chuẩn bị cho phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật thứ hai trong tháng 8, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ.

Trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng như: Luật về văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo Thủ tướng, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026), Chính phủ dự kiến trình Quốc hội khối lượng công việc lập pháp rất lớn (khoảng 40 dự án luật, nghị quyết và có thể tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung), trong đó nhiều dự án luật rất phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm đặt ra đối với Chính phủ, từng bộ trưởng, trưởng ngành là rất nặng nề, phải chuẩn bị rất kỹ các dự án luật để đáp ứng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

“Về tổng rà soát hệ thống pháp luật, các bộ, ngành khẩn trương thực hiện tổng rà soát; chủ động nhận diện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; trong đó đặc biệt rà soát các quy định có liên quan đến Luật Đất đai tới đây sẽ được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm bám sát theo các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương”, Thủ tướng nêu rõ.