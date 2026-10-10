Thứ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết xử lý hành vi buông lỏng quản lý văn hóa

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh khi phát biểu tổng kết Hội thảo “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, sáng 10/10.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất cao tại hội thảo nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng trước tiên đề cập yêu cầu xây dựng kỷ luật thực thi trong lĩnh vực văn hóa.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, ý tưởng hay, chính sách tốt chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Vì vậy, cần đề xuất những thể chế, chính sách kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện các nghị quyết, chiến lược phát triển văn hóa.

“Thiết lập kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trong quản lý văn hóa từ Trung ương đến địa phương; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thước đo của sự phát triển văn hoá trước hết là sự hài lòng của người dân khi các quyết sách của Đảng và Nhà nước được thực thi có hiệu quả trong đời sống xã hội.

Về nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hội thảo thống nhất quan điểm muốn văn hóa phục hưng thì thể chế phải ngày càng hợp lý hơn; đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng thể hiện là những con người thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ.

Điều đó đòi hỏi cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật, văn bản dưới luật có liên quan đến giá trị văn hóa và hoạt động văn hoá theo hướng hiện đại, hội nhập.

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý phải xóa bỏ “không quản được thì cấm” trong phát triển văn hóa, đồng thời khắc phục xu hướng thương mại hóa tầm thường, khơi thông các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP) trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, Thượng tướng Lê Quốc Hùng quán triệt tinh thần phát huy mạnh mẽ năng lực nội sinh và tiếp thu sâu sắc tinh hoa văn hoá nhân loại.

Trong đó, cần hoàn thiện vị trí tiên phong, gương mẫu của văn hóa chính trị Việt Nam, trọng tâm là xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công quyền, thực sự học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, nâng tầm nhân cách đội ngũ cán bộ quản lý, loại bỏ tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

“Điều này một lần nữa đòi hỏi, văn hóa phải thấm sâu vào hoạt động kinh tế, trở thành sản phẩm đầu ra của tăng trưởng kinh tế, xây dựng doanh nghiệp, phát triển doanh nhân với những giá trị trở thành nguyên tắc hoạt động của đội ngũ quản lý và doanh nhân, cũng như của người lao động - thượng tôn pháp luật, tôn trọng chữ tín, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, biến thương hiệu quốc gia thành thương hiệu văn hóa”, Thứ trưởng nói.

Đối với nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa và đưa các giá trị đã lựa chọn chuẩn xác của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào đời sống thực tế.

Đi kèm với đó là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đúc kết và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, biến giá trị văn hóa, nguồn vốn con người thành nguồn lực nội sinh, thành động lực mạnh mẽ để giải quyết mọi thách thức toàn cầu và khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của kỷ nguyên mới.

Một nhiệm vụ khác được hội thảo thống nhất là nhận diện rõ hơn về mối quan hệ biện chứng giữa văn hoá với con người, giữa phát triển văn hóa với hoàn thiện nhân cách, giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh con người Việt Nam.

“Phát huy giá trị văn hoá - con người chính là tăng cường sức mạnh quốc gia, tăng cường bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia”, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển mà cần đứng ở “vị trí dẫn đường”, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua thử thách và vươn lên.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của đại biểu tập trung vào 3 nhóm vấn đề.

Một là những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hai là thực trạng những vấn đề cần tháo gỡ về thể chế, kỷ luật thực thi và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay.

Ba là kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.