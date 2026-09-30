Hà Nội, TP.HCM và 5 thành phố xác định quỹ đất làm trung tâm công nghiệp văn hóa

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Chính phủ nêu tại Nghị quyết 299 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao UBND Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai và TP.HCM rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, quy mô quỹ đất dự kiến bố trí cho trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa và sáng tạo nội dung số.

Việc bố trí quỹ đất phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời gắn với tiềm năng, lợi thế và khả năng liên kết vùng.

Chính phủ lưu ý việc đầu tư, xây dựng phải thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị và nông thôn, đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan. UBND 7 địa phương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 10/2026.

Một nhiệm vụ khác được Chính phủ bổ sung là yêu cầu các tỉnh, thành phố trọng điểm về phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có các thành phố trực thuộc Trung ương, lựa chọn một số lĩnh vực có lợi thế để tập trung phát triển.

Mỗi địa phương lựa chọn không quá 3 dự án quan trọng, có tính dẫn dắt, lan tỏa để triển khai theo quy định về đầu tư, đầu tư công.

Mỗi dự án phải xác định rõ sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường, tài sản trí tuệ và mức đóng góp dự kiến vào GRDP, tạo việc làm, xuất khẩu hoặc thu hút du lịch. UBND các thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện, thời hạn hoàn thành trong tháng 12/2026.

Nghị quyết cũng bổ sung định hướng phát huy vai trò của văn hóa đối với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Theo đó, cần xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo tăng trưởng, địa phương có điều kiện hình thành trung tâm dẫn dắt, doanh nghiệp có năng lực triển khai và các dự án có khả năng tạo ra sản phẩm, doanh thu, việc làm, tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường.

VOV xây dựng kênh chuyên biệt về âm nhạc phát liên tục trong ngày

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì xây dựng, trình ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ tư (hoàn thành quý III/2026).

Chính phủ cũng yêu cầu ưu tiên xây dựng các nhóm dữ liệu nền tảng về tiếng Việt, lịch sử, di tích, di sản văn hóa phi vật thể, hiện vật bảo tàng, thư viện, văn học, nghệ thuật truyền thống và di sản tư liệu. Nhiệm vụ này được triển khai trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời được giao xây dựng báo cáo chuyên đề “Phát triển công nghiệp văn hóa góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số”, trình tại phiên họp chuyên đề tiếp theo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Chính phủ đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện một kênh chuyên biệt về âm nhạc, phát liên tục trong ngày trên Đài Tiếng nói Việt Nam (hoàn thành tháng 10/2026).