Thông tin mới nhất về lộ trình cải cách tiền lương

(VTC News) -

Tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ ngày 9/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuẩn bị kỹ Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong quá trình xây dựng Đề án cần tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia, nghiên cứu nhiều phương án trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ ngày 9/9. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo), từ tháng 8 đến tháng 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Dự kiến tháng 1/2027, dự thảo Nghị quyết sẽ được hoàn thiện. Tháng 2/2027, Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đề án sẽ đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27/2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28 (năm 2018) đến nay; chỉ rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với đặc thù của từng bộ, ngành.

Về chính sách tiền lương, các cơ quan tập trung đánh giá mức lương tối thiểu (mức lương cơ sở), bảng lương, các chế độ phụ cấp lương và cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, các bộ, ngành tổng kết việc thực hiện từ khi có Nghị quyết 28 đến nay, làm rõ những bất cập, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị phù hợp với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Theo Nghị quyết 27/2018, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, hệ thống bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thiết kế thành 5 bảng lương.

STT Loại bảng lương dự kiến Đối tượng áp dụng 1 Bảng lương chức vụ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã 2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo (xếp theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức) 3 Bảng lương sĩ quan, hạ sĩ quan Sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm) 4 Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật công an 5 Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an Công nhân quốc phòng, công nhân công an (giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay)

Nghị quyết 27 cũng xác định 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới gồm: phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, khu vực, trách nhiệm công việc, lưu động, phụ cấp theo nghề, phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính/sự nghiệp và phụ cấp đặc thù cho lực lượng vũ trang.

Thời điểm áp dụng chính thức các bảng lương mới sẽ được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quá trình tổng kết, đánh giá và xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương.