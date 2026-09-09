Hoàn thiện Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân trước 15/9

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, sáng 9/9.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: chinhphu.vn)

Nhận định khối lượng công việc trong 4 tháng cuối năm rất lớn với yêu cầu ngày càng cao, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, “dứt khoát không để sót bất kỳ nhiệm vụ nào”.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bộ Nội vụ bám sát các kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 76 Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Bộ cần theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành, nhất là tại cấp xã, kịp thời phát hiện vấn đề và đề xuất điều chỉnh. Khẩn trương hoàn thiện Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, phấn đấu hoàn thành ngày 15/9 để báo cáo Thường trực Chính phủ”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Với mô hình tự quản cộng đồng dân cư, Bộ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phù hợp với mô hình thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và yêu cầu quản trị ở cơ sở trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh khối lượng công việc liên quan đến chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, còn rất lớn. Bộ phải thường xuyên kết nối, nắm bắt diễn biến thực tiễn để chủ động tham mưu, từ củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ đến đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

“Không thể chỉ ban hành đề án rồi để địa phương tự triển khai”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu Bộ kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên để xác định những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung; hằng tháng báo cáo về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Với Đề án về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong một số lĩnh vực mũi nhọn, theo Phó Thủ tướng, sau khi có kết luận của Hội nghị Trung ương 4, Bộ phải chủ động triển khai ngay việc thể chế hóa.

Với Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cần chuẩn bị kỹ, tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia, nghiên cứu nhiều phương án trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Hồ sơ các dự án luật và báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 cũng phải được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Liên quan tổ chức, biên chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm khung tổ chức của hệ thống hành chính Nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; biên chế giai đoạn 2027-2031; mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân.

Bộ Nội vụ cũng được giao tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương, nhất là cấp xã; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp.

Về chuyển đổi số, Phó Thủ tướng yêu cầu coi chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành là nhiệm vụ có tính mệnh lệnh, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026 để kết nối, vận hành xuyên suốt, đồng bộ và dùng chung.

Đến ngày 30/11, Bộ Nội vụ phải dứt điểm các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó ưu tiên hai nhóm dữ liệu về an sinh xã hội và cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, chậm chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu đồng nghĩa với tụt hậu, thiếu đồng bộ, không tạo được nền tảng cho quản trị hiện đại.

Trong lĩnh vực công vụ, công chức và cải cách hành chính, Bộ Nội vụ được yêu cầu rà soát Luật Cán bộ, công chức và các nghị định liên quan; nghiên cứu chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo hướng đơn giản, khả thi.

Bộ cũng cần rà soát các tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; nghiên cứu tích hợp kết quả đánh giá của cấp ủy, chính quyền và các công cụ KPI để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân thực chất hơn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đưa lao động ra nước ngoài phải chuyển từ lượng sang chất

Trong lĩnh vực người có công, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện kế hoạch triển khai Pháp lệnh Ưu đãi người có công đã sửa đổi và các nghị định liên quan; hoàn thiện hướng dẫn xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.

Về lao động, an sinh xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp xây dựng Chiến lược quốc gia về hiện đại hóa an sinh xã hội, báo cáo Thủ tướng trong năm 2026.

Đối với thị trường lao động, cần đánh giá thực chất tình hình tại từng địa phương, dự báo diễn biến và tác động đối với từng khu vực, nhóm lao động.

Trong tháng 10, Bộ phải báo cáo thực trạng, đề xuất phương án xử lý các vấn đề đặt ra; đồng thời tiếp tục hoàn thiện dữ liệu lao động, bảo đảm kết nối, đồng bộ, liên thông và dùng chung. Sàn giao dịch việc làm quốc gia phải được đưa vào vận hành thực chất, phát huy hiệu quả kết nối cung - cầu lao động.

Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài, Phó Thủ tướng quán triệt chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, gắn với đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và khả năng tái hòa nhập thị trường lao động trong nước.

“Sau những nhiệm vụ lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ cần tiếp tục tham mưu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện để bộ máy mới vận hành hiệu quả, đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn. Đây cũng là trọng trách, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Bộ Nội vụ trong giai đoạn mới”, Phó Thủ tướng phát biểu.