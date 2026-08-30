Công ty trả lương không đúng hạn phải cộng thêm tiền lãi cho nhân viên

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định 283/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 10/9.

Từ ngày 10/9, công ty trả lương chậm, trả thiếu không chỉ bị xử phạt mà còn phải trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả, trả thiếu. (Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về tiền lương, trong đó có việc trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ lương cho người lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động trả lương chậm, trả thiếu không chỉ bị xử phạt mà còn phải trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả, trả thiếu. Khoản tiền lãi được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất do các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Cụ thể, với hành vi trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động là cá nhân có thể bị phạt từ 5-50 triệu đồng, tùy số lượng người lao động bị vi phạm.

Trong đó, mức phạt từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 người lao động; 10-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 người; 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51-100 người; 30-40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101-300 người và 40-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên.

Các mức trên áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng 2 lần.

Như vậy, công ty trả lương thiếu hoặc không đúng hạn cho người lao động có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, công ty còn phải trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi của số tiền chậm trả, trả thiếu cho người lao động.

Các mức phạt trên cũng áp dụng đối với nhiều hành vi khác như không trả hoặc trả không đủ tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc.

Hành vi hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; ép người lao động dùng lương để mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc đơn vị khác được chỉ định; khấu trừ tiền lương không đúng quy định cũng thuộc diện bị xử phạt.

Ngoài ra, người sử dụng lao động có thể bị xử phạt nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng hoặc trong thời gian đình công; không thanh toán đầy đủ tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm khi người lao động thôi việc, mất việc làm.

Việc không tạm ứng hoặc tạm ứng không đủ tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc; không trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ trong trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật cũng bị xử phạt theo các mức nêu trên.

Trả lương thấp hơn mức tối thiểu có thể bị phạt 150 triệu đồng

Nghị định 283/2026 cũng quy định mức phạt đối với hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Đối với cá nhân, mức phạt từ 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 người lao động; 30-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 người và 50-75 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 người trở lên.

Do mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, công ty trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu có thể bị phạt tới 150 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi tính trên số tiền lương trả thiếu. Tiền lãi được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Nghị định cũng quy định phạt từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân có một số vi phạm liên quan đến xây dựng và công khai chính sách tiền lương.

Các hành vi gồm không công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện thang lương, bảng lương, mức lao động, quy chế thưởng; không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động; không áp dụng thử mức lao động trước khi ban hành chính thức.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi không tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng; không thông báo bảng kê trả lương theo quy định; không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.