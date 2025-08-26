Thời tiết khắc nghiệt, Philippines đóng cửa các văn phòng chính phủ và trường học

Cục Quản lý dịch vụ thiên văn và Địa vật lý khí quyển Philippines (Pagasa) cho biết, vùng áp thấp hiện hoạt động trên vùng biển ven bờ thị trấn Paracale, vẫn có thể trở thành áp thấp nhiệt đới nhưng sẽ chỉ kéo dài trong một ngày.

Vùng áp thấp và gió mùa tây nam ​​sẽ mang đến mưa trên diện rộng ở nhiều khu vực trên cả nước. Cơ quan thời tiết cảnh báo người dân ở những khu vực này về khả năng xảy ra lũ quét hoặc lở đất do mưa vừa và lớn.

Khu vực Metro Manila bị ảnh hưởng của vùng áp thấp. (Ảnh: Philstar)

Do tác động của vùng áp thấp cũng như gió mùa Tây Nam, Phủ Tổng thống Philippines tối qua thông báo tạm dừng các lớp học ở tất cả các cấp, cả công và tư, cũng như hoạt động tại các văn phòng chính phủ ở Vùng Thủ đô quốc gia (NCR) và 19 tỉnh do thời tiết khắc nghiệt.

Văn phòng Truyền thông Tổng thống (PCO) kêu gọi người dân cảnh giác, tránh các khu vực nguy hiểm và theo dõi các khuyến cáo chính thức của chính phủ vì dự kiến có mưa lớn và lũ lụt.

Việc tạm dừng hoạt động tại các lớp học và các cơ quan chính phủ ở các khu vực khác vẫn có thể được chính quyền địa phương thực hiện, theo luật pháp, quy định và quy tắc liên quan.

Trong khi hoạt động của lĩnh vực tư nhân, người đứng đầu của các cơ quan này sẽ đưa ra quyết định. Các cơ quan tham gia cung cấp các dịch vụ cơ bản và y tế, chuẩn bị ứng phó với thảm họa và thiên tai, hoặc thực hiện các dịch vụ thiết yếu khác sẽ tiếp tục hoạt động và cung cấp các dịch vụ cần thiết.

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines cho biết hiện tượng La Niña có thể xảy ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, đồng nghĩa với việc có thể có nhiều xoáy thuận nhiệt đới hơn và lượng mưa cao hơn bình thường trong giai đoạn này.