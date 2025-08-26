Hoàn lưu bão số 5 làm xã du lịch nổi tiếng xứ Thanh sạt lở nghiêm trọng

(VTC News) -

Để đảm bảo an toàn, Công an xã Pù Luông khuyến cáo người dân và các phương tiện không lưu thông qua tuyến đường này. Thậm chí nhiều tuyến đường trên địa bàn xã, lực lượng chức năng phải đặt biển báo cấm và cắt cử nhân sự túc trực, không cho người dân qua lại.

Theo lãnh đạo UBND xã Pù Luông, bão số 5 đã suy yếu, nhưng trên địa bàn xã Pù Luông vẫn xuất hiện mưa to kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi, ven suối, sạt lở đường giao thông.

Điểm sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 521C đoạn qua xã Pù Luông (Thanh Hóa).

Ngoài các điểm ở tỉnh lộ 521C, tại nhiều điểm đường xuống thôn Kho Mường, đường dốc cao từ thôn Niêm Thành lên đường chữ S thôn Đôn; đường từ thôn Niêm Thành đi thôn Bồng cũng bị sạt lở.

Xã Pù Luông nổi tiếng là điểm du lịch của tỉnh Thanh Hoá - nơi được ví như "Sa Pa xứ Thanh". Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, thửa ruộng bậc thang trải dài, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân bản địa khiến nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của cả du khách trong nước và quốc tế.

Một số tuyến đường du lịch khác ở Pù Luông cũng bị sạt lở nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 5 gây ra.

Chỉ tính riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Pù Luông đón khoảng 65.100 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 23%. Doanh thu ước đạt 110 tỷ đồng.

Sáng 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 6020/BNNMT-ĐĐ gửi UBND các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, sạt lở và kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở, người dân. Triển khai lực lượng kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng. Tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông an toàn, đặc biệt tại ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết; Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.

Triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt các hộ nghèo, khó khăn, đảm bảo lương thực, nước uống và các nhu cầu thiết yếu; Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại các khu vực trọng điểm; bảo đảm thông tin liên lạc từ thôn, bản đến các cấp không bị gián đoạn.

Các địa phương được yêu cầu chủ động, linh hoạt trong triển khai biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.