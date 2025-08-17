Cảnh kinh hoàng sau trận lũ quét khiến 300 người chết ở Pakistan

Hơn 300 người chết ở Pakistan sau trận mưa lớn và lũ lụt kinh hoàng.
Người dân chuẩn bị đám tang tập thể sau trận mưa lớn và lũ lụt ở huyện Buner, phía Bắc Thủ đô Islamabad. Đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 184 người tử vong.
Theo cơ quan quản lý thảm họa của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ít nhất 351 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến mưa lũ trong tuần này, trên khắp Khyber Pakhtunkhwa và khu vực phía bắc Gilgit-Baltistan.
Mưa lớn gây ra lũ quét, sét đánh và lở đất, khiến nhiều người tử vong.
Một số khu vực ở hai nước láng giềng là Ấn Độ và Nepal cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, lũ lụt và các sự cố liên quan đến mưa trong tuần qua.
Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, năm nay Pakistan có lượng mưa gió mùa cao hơn bình thường. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, gây ra lũ lụt và lở đất, làm khoảng 541 người chết kể từ ngày 26/6 đến nay.
Tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, lực lượng cứu hộ đi khắp ngôi làng xa xôi Chositi thuộc quận Kishtwar, tìm kiếm hàng chục người mất tích sau khi nơi này bị lũ quét tấn công hai ngày trước đó, khiến 60 người chết và khoảng 150 người bị thương, trong đó khoảng 50 người trong tình trạng nguy kịch.
