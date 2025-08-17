Cảnh kinh hoàng sau trận lũ quét khiến 300 người chết ở Pakistan

Tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, lực lượng cứu hộ đi khắp ngôi làng xa xôi Chositi thuộc quận Kishtwar, tìm kiếm hàng chục người mất tích sau khi nơi này bị lũ quét tấn công hai ngày trước đó, khiến 60 người chết và khoảng 150 người bị thương, trong đó khoảng 50 người trong tình trạng nguy kịch.