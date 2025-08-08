Trung Quốc: Hơn 40 người thiệt mạng và mất tích trong mưa lũ

Theo thông tin mới nhất, mưa lớn liên tục từ ngày 7/8 tại huyện Du Trung, thành phố Lan Châu và các khu vực khác ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã gây ra lũ quét, khiến 10 người thiệt mạng và 33 người mất tích tính đến 15h30 ngày 8/8.

Tình trạng ngập lụt do mưa lũ ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ngay sau thảm họa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích, di dời và bố trí cho những người ở vùng bị đe dọa, giảm thiểu tối đa thương vong và nhanh chóng khôi phục thông tin liên lạc, giao thông tại địa phương.

Ông cũng yêu cầu các vùng và ban ngành kiên quyết khắc phục tình trạng chủ quan lơ là, tăng cường dự báo rủi ro và cảnh báo sớm, đẩy mạnh rà soát và khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn, tăng cường ứng phó khẩn cấp, triển khai các biện pháp phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai có trọng điểm, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa lũ.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng ra chỉ thị yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người mất tích và bị mắc kẹt, triển khai toàn diện các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và kịp thời di dời người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong ngày 7/8, mưa xối xả gây lũ quét và sạt lở đất đã khiến hơn 4.000 người tại 4 ngôi làng ở huyện Du Trung bị mắc kẹt và làm hư hại hệ thống điện và thông tin liên lạc tại đây.

Tình hình mưa lũ tại Trung Quốc đang ở vào thời điểm then chốt và nghiêm trọng. Trước đó, theo báo cáo chính thức, mưa lớn ở miền Bắc nước này cuối tháng 7 đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng, bao gồm 44 người ở Bắc Kinh, 21 người ở Hà Bắc và 10 người ở Sơn Tây.

Trong khi đó, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong tháng 8, dự kiến sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến nước này. 7 lưu vực sông lớn của Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính. Một số nơi ở miền Bắc, Đông Bắc, miền Đông, miền Nam và Tây Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt và mưa đá.