Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam

(VTC News) -

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 1.500 hội viên trên cả nước.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 19 nhạc sĩ; Ban thường vụ gồm 7 nhạc sĩ. Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được bầu là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 11 (nhiệm kỳ 2026-2031). Bốn Phó Chủ tịch gồm: NSND Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Đinh Trung Cẩn, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Đại tá - nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh phát biểu tại Đại hội.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, từ hơn 50 nhạc sĩ, nghệ sĩ trong những ngày đầu thành lập, Hội đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng, đóng góp những tác phẩm có giá trị cho nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, âm nhạc Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu mới. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, truyền thông số và các hình thức thưởng thức âm nhạc mới vừa mở ra nhiều cơ hội sáng tạo, quảng bá tác phẩm, vừa đặt ra những thách thức đối với những người sáng tác và hoạt động nghề nghiệp.

Trong bối cảnh đó, mỗi nhạc sĩ cần tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời chủ động tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có được những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

Ông khẳng định Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là “ngôi nhà chung” của giới nhạc sĩ cả nước, tập hợp, đoàn kết và phát huy tài năng, tâm huyết của các thế hệ nhạc sĩ. Hội cũng hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn để hội viên sáng tạo, cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.