Bụng to tưởng béo, người phụ nữ không ngờ mang khối u buồng trứng 15kg

(VTC News) -

Các bác sĩ Khoa Phụ sản – Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u buồng trứng nặng tới 15kg cho một bệnh nhân nữ 40 tuổi. Đây là trường hợp hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nặng nề nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng căng trướng, đau tức vùng hạ vị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Khai thác tiền sử cho thấy, khoảng hai năm gần đây, chị thấy bụng to dần nhưng không kèm theo dấu hiệu bất thường nên chủ quan, nghĩ rằng do tăng cân.

Khối u nặng 15kg đã được lấy trọn vẹn khỏi ổ bụng. (Ảnh: BSCC)

Chỉ đến khi bụng to nhanh bất thường trong vòng một tháng gần đây, chị mới đi khám tại cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán theo dõi xơ gan cổ trướng do viêm gan B. Tuy nhiên, khi đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ Khoa Phụ sản phát hiện một khối u lớn chiếm gần toàn bộ ổ bụng, nghi ngờ là u buồng trứng.

Ngay sau khi xác định đây là ca bệnh phức tạp, kíp bác sĩ khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa, chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị, lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân.

Ca mổ diễn ra với sự phối hợp nhịp nhàng giữa ekip phẫu thuật, gây mê hồi sức và điều dưỡng - hộ sinh. Sau nhiều giờ làm việc tỉ mỉ, khối u nặng 15kg đã được lấy trọn vẹn khỏi ổ bụng. Hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ phụ trách kíp mổ, với khối u lớn như vậy, việc phẫu thuật đòi hỏi kỹ năng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm xử lý linh hoạt cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong ekip.

Theo các bác sĩ, thành công của ca mổ không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.