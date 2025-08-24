Thí sinh thừa điểm vẫn trượt do trường đại học nhầm tổ hợp

Ngày 22/8, sau khi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, Phan Huy (cựu học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp, Hà Nội) vui mừng khi biết với mức điểm 26,75 ở tổ hợp D66, nam sinh có thể trúng tuyển vào ngành Báo chí.

Thế nhưng, khi tra cứu kết quả trên hệ thống xét tuyển miền Bắc, Huy “sốc” khi cả 3 nguyện vọng vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm Báo chí, Đông phương học, Tâm lý học mình đều “trượt”.

“Hệ thống ghi nhận em đỗ vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Điều này khiến em hoang mang vì theo công bố, em phải thừa hơn 1 điểm vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau đó, em lên các hội nhóm để xem có ai gặp trường hợp như mình không thì thấy nhiều người gặp vấn đề tương tự”, Huy chia sẻ.

Khi tìm hiểu, nam sinh mới biết nhà trường định nghĩa tổ hợp D66 gồm các môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân thay vì môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật như trong đề án đã công bố.

“Hóa ra, hồi tháng 6, nhà trường đã đính chính môn Giáo dục kinh tế và pháp luật thành môn Giáo dục công dân. Tuy nhiên em lại không để ý thông báo đó nên vẫn ôn luyện bình thường”, nam sinh chia sẻ.

Sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tương tự, Nguyên Khôi (Thanh Hóa) cho hay em thi tổ hợp D66 vào ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và đạt 25 điểm. Cộng thêm cả điểm vùng, nam sinh đỗ vào ngành học này (vốn có điểm chuẩn là 25,2).

“Thế nhưng, khi kiểm tra trên hệ thống, em lại trúng tuyển ngành Văn hóa truyền thông của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Em bất ngờ, không hiểu vì sao”, Khôi nói.

Nam sinh cho biết không chỉ bản thân, khoảng 150 thí sinh khác cũng rơi vào trường hợp tương tự. Tất cả các thí sinh đều mong muốn trường sớm đưa ra giải pháp để kịp điều chỉnh nguyện vọng và nhập học đúng hạn.

“Em mong muốn trường xét cho những thí sinh học chương trình mới, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật giống như các anh chị thi chương trình cũ - môn Giáo dục công dân, để chúng em không bị bỏ lỡ nguyện vọng mong muốn”, Khôi nói.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay ngay trong sáng nay, nhà trường đã rà soát và phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến đăng ký/lọc ảo để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

“Nhà trường đã thông báo và đang hỗ trợ thí sinh xử lý. Trách nhiệm của nhà trường là đảm bảo quyền lợi của các em”, GS.TS Hoàng Anh Tuấn nói.

Trên fanpage, nhà trường cũng đã đăng thông báo, hướng dẫn thí sinh đăng ký bằng tổ hợp D66 và X78 gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để được hỗ trợ.