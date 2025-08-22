(VTC News) -

Theo kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025 được điều chỉnh, thay vì lọc ảo 6 lần như kế hoạch ban đầu, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ tăng lên thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 hôm nay ngày 22/8.

Sau đó các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều cùng ngày.

Cách tra cứu điểm chuẩn trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

- Truy cập website chính thức của Bộ GD&ĐT: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Cách tra cứu điểm chuẩn, kết quả tuyển sinh trên website của các trường đại học, cao đẳng

- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

Sau khi biết điểm chuẩn đại học 2025, thí sinh cần làm gì để tránh trượt oan? (Ảnh minh hoạ)

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển để hoàn thiện thủ tục. Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.